آذربایجان کتاب گشوده تاریخ ایران و مدرسه آزادگی و تمدن است

مهاجرانی، تبریز را «کتاب گشوده تاریخ ایران‌زمین و مدرسه آزادگی، غیرت و تمدن» توصیف کرد و با گرامیداشت یاد مفاخر، شهدا و شخصیت‌های اثرگذار این دیار، بر نقش بی‌بدیل آذربایجان در شکل‌گیری هویت، فرهنگ و اقتدار ایران تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به مناسبت روز تبریز آمده است: آذربایجان تنها یک خطه نیست؛ کتابی است گشوده به وسعت تاریخ ایران‌زمین و مدرسه‌ای است که درس آزادگی، غیرت و تمدن را به نسل‌ها آموخته است. دیار ستارخان، سردار ملی، و باقرخان، سالار ملی؛ سرزمینی که در هر ورق از تقویمش، ردپایی از حماسه‌های ماندگار به چشم می‌خورد.

وی افزود: روز تبریز، فرصتی است برای ادای احترام به خاکی که همواره مهد مفاخر و اسطوره‌های این مرز و بوم بوده است؛ از اندیشمندان و عارفانی چون شمس تبریزی، استاد شهریار، علامه محمدتقی جعفری و علامه سیدمحمدحسین طباطبایی که قله‌های شعر، اندیشه و عرفان ایران‌اند، تا سرداران و فرماندهان رشیدی چون شهیدان جواد فکوری و علی تجلایی و شهدای والامقام محراب، آیت‌الله قاضی طباطبایی و آیت‌الله مدنی، که در میدان تاریخ برای صیانت از عزت و استقلال ایران جان خود را تقدیم کردند.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: در این روز، به همه کسانی که در مقاطع حساس تاریخ برای سربلندی ایران کوشیده‌اند و امروز نیز در مسیر عزت و اقتدار کشور تلاش می‌کنند، از جمله رئیس‌جمهور صادق و شجاع ایران، دکتر مسعود پزشکیان، ادای احترام می‌کنیم.

مهاجرانی بیان کرد: فرهنگ تبریز، آمیزه‌ای از خرد کهن و ایمان پویاست. تبریز همواره شهر «اولین‌ها» بوده و نخستین گام‌های بسیاری از تحولات توسعه‌ای، فرهنگی، آموزشی، ورزشی و هنری کشور از این دیار برخاسته است.

وی در این پیام فرارسیدن ۱۴ مرداد، روز تبریز، را به همه مردم شریف استان آذربایجان شرقی، به‌ویژه اهالی فرهنگ‌مدار و غیور این شهر کهن، صمیمانه تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد مع با الهام از تمدن دیرین این سرزمین و همت مردمان بزرگ آن، همواره در مسیر اعتلای ایران اسلامی، سربلند، همدل و پیشرو باشیم.

برچسب ها: سخنگوی دولت ، تبریز
خبرهای مرتبط
سخنگوی دولت: سهمیه دوم بنزین به ۵۰ لیتر کاهش یافت/ هنوز هیچ تصمیمی درباره اصلاح قیمت بنزین آزاد اتخاذ نشده است
مهاجرانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
سیاست دولت در بحث ناترازی انرژی، استمرار کسب‌وکار‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش خانوار‌ها بدون اختلال است
بمپور، داغ همه ایران است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تصاویر جدید از پهپادهای منهدم‌شده آمریکا توسط سپاه
برخی افراد برای حضور با پوشش‌های ناهنجار در جامعه از خارج از کشور پول می‌گیرند/ خبرنگاری ادامه رسالت حضرت زینب (س) در تبیین حقیقت است
چارچوب کلی تفاهم با عمان مشخص شده است
برگزاری نشست خبری رئیس‌جمهور در روز شنبه
آذربایجان کتاب گشوده تاریخ ایران و مدرسه آزادگی و تمدن است
دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره: ترامپ اکنون التماس توافقی را می‌کند که خودش ویران کرد
آخرین اخبار
دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره: ترامپ اکنون التماس توافقی را می‌کند که خودش ویران کرد
چارچوب کلی تفاهم با عمان مشخص شده است
تصاویر جدید از پهپادهای منهدم‌شده آمریکا توسط سپاه
برگزاری نشست خبری رئیس‌جمهور در روز شنبه
برخی افراد برای حضور با پوشش‌های ناهنجار در جامعه از خارج از کشور پول می‌گیرند/ خبرنگاری ادامه رسالت حضرت زینب (س) در تبیین حقیقت است
آذربایجان کتاب گشوده تاریخ ایران و مدرسه آزادگی و تمدن است
پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت ابوالقاسم قاسم‌زاده روزنامه‌نگار پیشکسوت
محسن رضایی: اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد
مدیریت سهام عدالت باید به مردم واگذار شود
قالیباف: واقعیت‌ها را بپذیرید و به تعهدات‌تان عمل کنید
مسعود پزشکیان: قیمت کالابرگ افزایش پیدا خواهد کرد/ سایپا و چند شرکت دیگر هم مثل ایران‌خودرو واگذار خواهند شد