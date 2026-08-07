باشگاه خبرنگاران جوان - در پی طرح برخی پرسش‌ها و مطالب منتشرشده در رسانه‌ها و فضای مجازی درباره افزایش رقم قبوض آب در تابستان امسال، روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام می‌کند:

در ابتدای سال جاری، همانند سال‌های گذشته، نرخ آب‌بها و تعرفه‌های مربوطه اعلام و ابلاغ شده است و هیچ افزایش قیمت دیگری خارج از چارچوب تعرفه‌های مصوب در طول سال اعمال نشده است؛ بنابراین افزایش رقم قبض برخی مشترکان در ماه‌های اخیر لزوماً به معنای افزایش نرخ آب‌بها نیست و می‌تواند ناشی از افزایش میزان مصرف، قرار گرفتن در پله‌های بالاتر مصرف و یا عوامل فنی مرتبط با نحوه نصب و استفاده از تجهیزات باشد.

یکی از موارد قابل توجه، استفاده نادرست از پمپ و مخزن ذخیره آب است. در برخی موارد، مشترکان پمپ را به‌صورت مستقیم به کنتور آب متصل می‌کنند. این شیوه نصب می‌تواند موجب ایجاد مکش و ورود هوا به شبکه داخلی و در نتیجه ثبت نادرست حجم آب عبوری از کنتور شود. از این رو ضروری است پمپ آب پس از مخزن ذخیره و مطابق ضوابط فنی نصب شود و از اتصال مستقیم پمپ به کنتور خودداری شود.

از سوی دیگر، بررسی الگوی مصرف نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مشترکان، به‌ویژه در ماه‌های گرم سال، بیش از الگوی استاندارد تعیین‌شده، آب مصرف می‌کنند و در گروه‌های پرمصرف و بدمصرف قرار می‌گیرند.

بدیهی است افزایش میزان مصرف، به‌ویژه عبور از الگوی متعارف، مستقیماً بر رقم نهایی قبض اثرگذار خواهد بود.

آب‌بهای مشترکان به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود؛ به این معنا که با افزایش مصرف و ورود به پله‌های بالاتر، نرخ آب‌بهای بخش‌های مازاد مصرف نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین در صورت رعایت‌نشدن الگوی مصرف، افزایش میزان مصرف به‌طور طبیعی موجب افزایش رقم قبض خواهد شد.

روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأکید می‌کند که کنترل و مدیریت مصرف آب، علاوه بر کمک به پایداری تأمین آب در شرایط کنونی، می‌تواند نقش مستقیمی در کاهش هزینه قبض مشترکان داشته باشد.

مشترکان در صورت مشاهده افزایش غیرمتعارف در رقم قبض خود می‌توانند موضوع را از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب و سامانه‌های ارتباطی ۱۲۲ پیگیری کنند تا موارد احتمالی از نظر میزان مصرف و وضعیت کنتور بررسی شود.