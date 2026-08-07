در پی طرح برخی پرسش‌ها درباره افزایش رقم قبوض آب در تابستان امسال، شرکت آب و فاضلاب کشور اطلاعیه ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی طرح برخی پرسش‌ها و مطالب منتشرشده در رسانه‌ها و فضای مجازی درباره افزایش رقم قبوض آب در تابستان امسال، روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام می‌کند:

در ابتدای سال جاری، همانند سال‌های گذشته، نرخ آب‌بها و تعرفه‌های مربوطه اعلام و ابلاغ شده است و هیچ افزایش قیمت دیگری خارج از چارچوب تعرفه‌های مصوب در طول سال اعمال نشده است؛ بنابراین افزایش رقم قبض برخی مشترکان در ماه‌های اخیر لزوماً به معنای افزایش نرخ آب‌بها نیست و می‌تواند ناشی از افزایش میزان مصرف، قرار گرفتن در پله‌های بالاتر مصرف و یا عوامل فنی مرتبط با نحوه نصب و استفاده از تجهیزات باشد.

یکی از موارد قابل توجه، استفاده نادرست از پمپ و مخزن ذخیره آب است. در برخی موارد، مشترکان پمپ را به‌صورت مستقیم به کنتور آب متصل می‌کنند. این شیوه نصب می‌تواند موجب ایجاد مکش و ورود هوا به شبکه داخلی و در نتیجه ثبت نادرست حجم آب عبوری از کنتور شود. از این رو ضروری است پمپ آب پس از مخزن ذخیره و مطابق ضوابط فنی نصب شود و از اتصال مستقیم پمپ به کنتور خودداری شود.

از سوی دیگر، بررسی الگوی مصرف نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مشترکان، به‌ویژه در ماه‌های گرم سال، بیش از الگوی استاندارد تعیین‌شده، آب مصرف می‌کنند و در گروه‌های پرمصرف و بدمصرف قرار می‌گیرند.

 بدیهی است افزایش میزان مصرف، به‌ویژه عبور از الگوی متعارف، مستقیماً بر رقم نهایی قبض اثرگذار خواهد بود.
آب‌بهای مشترکان به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود؛ به این معنا که با افزایش مصرف و ورود به پله‌های بالاتر، نرخ آب‌بهای بخش‌های مازاد مصرف نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین در صورت رعایت‌نشدن الگوی مصرف، افزایش میزان مصرف به‌طور طبیعی موجب افزایش رقم قبض خواهد شد.

روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأکید می‌کند که کنترل و مدیریت مصرف آب، علاوه بر کمک به پایداری تأمین آب در شرایط کنونی، می‌تواند نقش مستقیمی در کاهش هزینه قبض مشترکان داشته باشد.

 مشترکان در صورت مشاهده افزایش غیرمتعارف در رقم قبض خود می‌توانند موضوع را از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب و سامانه‌های ارتباطی ۱۲۲ پیگیری کنند تا موارد احتمالی از نظر میزان مصرف و وضعیت کنتور بررسی شود.

برچسب ها: قبض آب ، کنتور آب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
حتی تو یک قطره آب هم استفاده نکنی ۳۵ هزار تومان بابت مالیات باید بپردازی. قبض ما ۷۰۰ هزار تومان آب مصرفی مون بود. که ۷۰۰ هزار تومان دیگه به عنوان مالیات روش کشیدند. آب و فاضلاب ۴۵۰ هزار تومان، حمایت از رشد جمعیت ۶۰ هزار تومان و.... تا شد یک میلیون ۴۰۰ هزار تومان!!!!
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Iran (Islamic Republic of)
Mhd
۱۷:۳۰ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
این همه پول میگیرن آخرش هم یک آب بی کیفیت تحویل مردم میدن.خیلی اوقات هم بو میده هم رنگ ش شبیه آب تصفیه شده نیست.لطفا رسیدگی کنید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
پول آب زیاد می آید برای خانواده کم درآمد و پر جمعیت ظلم است.
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۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
رزمنده
۱۴:۳۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
اصلا ربطی به مصرف اب نذلرد کولر اب میخواد لیاس شستن اب میخواد شستن ضرفهای کثیف اب میخواهد حمام ومصرف آب برای خوردن آب میخواهد وهمین بوده دولت قبضهای نجومی آب صادر میکند بودجه ندارد آب وفاضلاب هم که ازهمه بدتر تمام ویلاهای منطقه شهریار استخر دارند چرا ماباید پول آب استخرهای ویلای ها را بپردازیم کجای این عدالت است دوریال به اسم کمک معیشت میدن صدبرابرش ازما میگیرند اون هم بامنت برسرملت چکاردارین میکنید نمیتوانید استعفا بدهید تا مدیران ومهندسین واقعی بداد مردم برسند .
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۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
قبض آب نوشته مصرف: صفر متر مکعب
قابل پرداخت: ۲۶۸۰۰۰ ریال!
گفتیم مصرف صفر چجوری محاسبه کردید به این عدد رسیدید میگن آبونمان هست!!

مگه دیوان عدالت چند سال پیش حکم رسمی نداد آبونمان ممنوع هست و گرفتنش قانونی نیست
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۱۹
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Germany
بازنشسته
۱۲:۵۵ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
مقصر خود سازمان ابه فشار کم کرده مجبوری پمپ نصب کنی چون فشار آب با پمپ بیشتره هم پول برق مضاعف میاد هم پول آب بی عرضگی سازمان آب هزینش مردم باید بدن
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۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
تمام کارهای آبفا ظلم وستم به طرق گوناگون برای خالی کردن جیب مردم هست خوب شد خداوند آب را بدون پول منت آفرید.
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۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
کاملا دروغ برای ما قبوض اردیبهشت ۱۹۰ متر مکعب برای ۷ واحد آب و فاضلاب ومالیات باهم شده بود ۴۲۰۰هزارتومان وتیرماه برای موارد فوق و۱۸۰ متر مکعب شده ۸۱۵۰ هزارتومان .یعنی تقریبا ۲ برابر ..
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۱۸
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