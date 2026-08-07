باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تنشهای جدید در تنگه هرمز امروز صبح، بازارها را مضطرب کرده و خوشبینی اولیه را در مورد توافق صلح بین آمریکا و ایران از بین برده است.
قیمت نفت پس از حملهای در تنگه که بازارها را آشفته کرد، افزایش یافته و بخشی از کاهش قیمت از ابتدای این هفته را جبران کرده است. نفت خام برنت – شاخص بینالمللی قیمت نفت – صبح روز جمعه به ۸۳ دلار در هر بشکه رسید.
این افزایش قیمت به دنبال گزارشهایی از حمله ایران به آنچه «اهداف خصمانه» در تنگه توصیف شده، پس از شنیده شدن انفجارهایی در نزدیکی جزیره قشم، رخ داد.
این تحول در حالی رخ داد که ایران و عمان توافقی بر سر کلیات بازگشایی تنگه هرمز منعقد کردند. بر اساس توافق جدید، کشتیهای ورودی به این آبراه باریک از مسیر نزدیکتر به ایران عبور خواهند کرد، در حالی که کشتیهای خروجی از گذرگاهی نزدیکتر به عمان استفاده خواهند کرد.
هدف تهران ممنوعیت تردد کشتیهای آمریکایی و اسرائیلی از هرمز و الزام کشورهای متخاصم به پرداخت غرامت قبل از اعطای مجوز عبور است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت که توافق با عمان، تضمینی برای عبور ایمن از تنگه نخواهد بود.
بقایی استدلال کرد که امنیت همچنان تحت تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر بنادر ایران قرار دارد. مقامات تهران همچنین گفتهاند که آمریکا در پیشبرد مذاکرات نقشی نداشته است؛ اظهاراتی که با ادبیات کاخ سفید در تضاد است.
رئیسجمهور ترامپ همچنان ادعا میکند که آمریکا «ضربه سختی به ایران وارد میکند»، اما افزود که «ترجیح میدهم توافق کنم، چون نمیخواهم مردم را بکشم.»
منبع: سیتیایام