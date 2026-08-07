بر اساس منابع امنیتی، این توافق در جده و در جریان سفر کاری رئیس‌جمهور ترکیه به عربستان سعودی امضا خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - منابع امنیتی روز جمعه اعلام کردند که ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان قرار است روز جمعه یک توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا کنند.

منابع افزودند که این توافقنامه دفاعی مشترک بین سه کشور در شهر جده عربستان به امضا خواهد رسید.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز جمعه برای یک سفر کاری یک‌روزه عازم عربستان سعودی شد و انتظار می‌رود در این سفر با محمد بن سلمان، ولی‌عهد و نخست‌وزیر عربستان، و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، دیدار کند.

پاکستان در تلاش‌های میانجی‌گری برای پایان دادن به جنگ آمریکا و ایران نقش داشته است، در حالی که ترکیه نیز در تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در غزه نقش دیپلماتیک فعالی ایفا کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ترکیه ، عربستان ، پاکستان ، توافق دفاعی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۱ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
بوی خیانت و توطئه میاد .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
و ایران کجای این تحولات و توافقات دو جانبه و سه جانبه و بعدتر هم ناتوی عربی قرار دارد؟! بهتر نیست کشو ایران هم ترتیبات لازم در خصوص مقاوله نامه های امنیتی را با برخی کشورهای مورد اعتماد مذاکره و بموقع اجرا گذارد؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۲ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
قبل از امضا باید حمله کنیم به عربستان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
آقای پزشکیان بفرمایید اینم پاکستان آخرش دشمن مقاومت شد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
این پیمان دست و پای ایران و متحدان منطقه رو بسته نگه خواهد داشت.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
ما نه به ترکیه و نه به عربستان اجازه همچین توافقی را نمیدهیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
تحمل ایران قدرتمند را ندارند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
دمشون گرم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
توافق سه جانبه یعنی محاصره ایران در اینده
یا جنگ سخت و پیچیده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
خدا لعنت کند آنهایی که طرح شهید رئیسی را برای پیمان دفاعی با روسیه و چین پس از شهادت، متوقف کردند . اگر این کار را می کردیم، ترکیه و پاکستان جرات نمی کردند از پشت عربستان در بیایند، چین به پاکستان مزدور حمله می کرد و روسیه به ترکیه خائن.
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United States of America
Bmsoq20
۱۵:۱۷ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
این‌ها هم دارن شیر میدوشن
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۷ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
عربستان فکر کرده با این عهدنامه می‌تونه از موشک های ما در امان باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا و متحدانش
ما مقتدرانه ایستاده ایم
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۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
ماشاالله کشورهای دوست برادر ومیانجی صلح ما پاکستان جونمون هم هست
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
اینها همه نوکر امریکا هستند راه به جایی نخواهند برد مردم بدانیدما اگر ازجاسوسهای داخلی زربه نخوریم خارجیها حریف ما نیستند چون همه اینها در همه جنگها با امریکا شریک بودند وراه به جایی نبردند مکرو ومکرالله ولله خیرون ماکرین
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
به هر حال از نو کر نوکری بر میاد عزتمند بودن کار مردان خداست نه بزدل های مثل اردوغان وبن سلمان دولت پاکستان هم که متاسفانه جا تو پای این هاست خدا مکر و بلا را به خودشان بازگرداند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
پاکستان وترکیه هم از وضعت موجود سو استفاده کرده شیر می دوشن باید ایران هم پاکستان با هند وارد جنگ شد باشند پیمان دفاعی باهند امضا کنه یا ترکیه با هرکشوری درگیر شد ایران با اون کشور پیمان دفاعی ببند.
این مسخره بازی ها چی
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۱۲
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