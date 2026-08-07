باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - منابع امنیتی روز جمعه اعلام کردند که ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان قرار است روز جمعه یک توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا کنند.

منابع افزودند که این توافقنامه دفاعی مشترک بین سه کشور در شهر جده عربستان به امضا خواهد رسید.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز جمعه برای یک سفر کاری یک‌روزه عازم عربستان سعودی شد و انتظار می‌رود در این سفر با محمد بن سلمان، ولی‌عهد و نخست‌وزیر عربستان، و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، دیدار کند.

پاکستان در تلاش‌های میانجی‌گری برای پایان دادن به جنگ آمریکا و ایران نقش داشته است، در حالی که ترکیه نیز در تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در غزه نقش دیپلماتیک فعالی ایفا کرده است.

منبع: آناتولی