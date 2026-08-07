باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، در خصوص تأمین مالی صنایع آسیبدیده و ابزارهایی که قرار است در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد، اظهار کرد: با توجه به شرایط سختی که در کشور وجود دارد، وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه مسئول تأمین مالی در کشور، تلاش کرده است ابزارها و اختیارات مختلف خود را در کنار یکدیگر قرار دهد تا بتواند حمایت موثرتری از کسبوکارهای متاثر از جنگ داشته باشد.
وی افزود: در همین راستا دبیرخانهای با هدف حمایت از کسبوکارهای متاثر از جنگ در معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد شکل گرفته است که مسئولیت پیگیری و هماهنگی اقدامات حمایتی را بر عهده دارد.
زمانیان ادامه داد: بخشی از حمایتهایی که در این دبیرخانه دنبال میشود، حمایتهای مستقیم مالی است. از جمله این موارد میتوان به تسهیلات اشتغالزایی اشاره کرد که پیش از این نیز وجود داشته و همچنان ادامه دارد و در قالب آن، تسهیلات به صورت مستقیم در اختیار بنگاهها قرار میگیرد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به گروه دوم حمایتها گفت: بخش دیگری از اقدامات، ناظر بر تسهیل تأمین مالی بنگاههاست. به این معنا که تلاش میشود استفاده از ابزارهای مختلف تأمین مالی برای بنگاهها تسهیل شود.
وی توضیح داد: برای مثال، بنگاههای بزرگ بتوانند با سهولت بیشتری از ابزارهای بازار سرمایه و بورس استفاده کنند، از ابزارهای بانکی بهره بگیرند و ضمانتنامههای مورد نیاز خود را دریافت کنند. این بخش نیز به عنوان یکی از وظایف حوزه تأمین مالی در دبیرخانه حمایت از کسبوکارهای متاثر از جنگ در حال پیگیری است.
زمانیان با بیان اینکه این اقدامات با همکاری همه زیرمجموعههای وزارت اقتصاد دنبال میشود، گفت: گروه سوم حمایتها مواردی است که اگرچه شاید در نگاه اول تأمین مالی محسوب نشود، اما در عمل نقش مهمی در تأمین مالی بنگاهها دارد.
وی افزود: برای نمونه، تمدید مهلتهای مالیاتی، بخشودگی بخشی از تعهدات و مطالبات مالیاتی و همچنین ارائه تسهیلات در زمینه حقوق گمرکی و حقوق ورودی و در برخی موارد به تعویق انداختن پرداخت این حقوق، اقداماتی هستند که به دلیل کاهش یا به تعویق افتادن تعهدات مالی بنگاهها، عملاً نقشی مشابه تأمین مالی ایفا میکنند.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: مجموعه این سه گروه از اقدامات شامل تأمین مالی مستقیم، استفاده از ابزارهایی که به بنگاهها برای تأمین مالی کمک میکنند و همچنین ابزارهای تسهیلگر مالیاتی، گمرکی و سایر ابزارها از جمله مجوزها، سه رکن اصلی وظایف دبیرخانه حمایت از کسبوکارهای متاثر از جنگ را تشکیل میدهند و این اقدامات در حال پیگیری است.
زمانیان همچنین درباره استفاده از ظرفیت مولدسازی برای تأمین مالی صنایع آسیبدیده، اظهار کرد: وزارت اقتصاد تلاش کرده است ابزارها و اختیارات مختلفی را که در اختیار دارد در کنار یکدیگر قرار دهد تا متناسب با شرایط موجود، از ظرفیتهای مختلف برای حمایت و تأمین مالی کسبوکارهای متاثر از جنگ استفاده شود.