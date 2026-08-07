مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان غربی از روند رو به تکمیل طرح ۱۰۲ واحدی مسکن ملی مهاباد با پیشرفت ۷۲ تا ۸۶ درصد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - علیرضا مقدم مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی گفت: طرح ۱۰۲ واحدی یاس هفت مسکن ملی مهاباد با زیربنایی نزدیک به ۲۰ هزار مترمربع در شهرک نیاوران مهاباد در حال ساخت است و شامل ۱۱ بلوک سه‌واحدی و سه بلوک ۲ و یک‌ واحدی می‌شود.

وی افزود:در فاز نخست، عملیات اجرایی بلوک‌های اول و دوم به ترتیب با پیشرفت فیزیکی ۷۲ و ۸۶ درصد در حال انجام است و روند اجرای پروژه مطابق برنامه ادامه دارد.

مقدم در بازدید از این طرح با تأکید بر تسریع روند ساخت، رعایت استانداردهای فنی و حفظ کیفیت اجرا، بر تکمیل به‌موقع این پروژه در راستای تأمین مسکن متقاضیان و تحقق اهداف نهضت ملی مسکن تأکید کرد.

برچسب ها: مسکن ملی ، تکمیل طرح
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