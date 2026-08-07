باشگاه خبرنگاران جوان - تاکامی کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به ابری شدن آسمان امروز و فردا شنبه در استان گفت: احتمال وقوع رگبارهای پراکنده به ویژه در ارتفاعات غربی و مرکزی مازندران نیز وجود دارد.
او با بیان اینکه آسمان مازندران یکشنبه و دوشنبه از ابرها کاسته شده و هوای نسبت گرمی خواهیم داشت، افزود: سه شنبه و چهارشنبه، دوباره شاهد رگبارهای پراکنده در ارتفاعات مرکزی و غربی استان خواهیم بود.
تاکامی گفت: دریا هم امروز مواج است و برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.
او افزود: اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنکترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته ۲۲ درجه سانتگیراد بود. ساری و گلوگاه با ۳۵ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و بلده با ۱۳ درجه سانتیگراد بالای صفر خنکترین مناطق مازندران بودند.
منبع:هواشناسی مازندران