آسمان مازندران امروز و فردا ابری می‌شود و احتمال وقوع رگبار‌های پراکنده وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان تاکامی کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به ابری شدن آسمان امروز و فردا شنبه در استان گفت: احتمال وقوع رگبار‌های پراکنده به ویژه در ارتفاعات غربی و مرکزی مازندران نیز وجود دارد.

او با بیان اینکه آسمان مازندران یکشنبه و دوشنبه از ابر‌ها کاسته شده و هوای نسبت گرمی خواهیم داشت، افزود: سه شنبه و چهارشنبه، دوباره شاهد رگبار‌های پراکنده در ارتفاعات مرکزی و غربی استان خواهیم بود.

تاکامی گفت: دریا هم امروز مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

او افزود: اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته ۲۲ درجه سانتگیراد بود. ساری و گلوگاه با ۳۵ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و بلده با ۱۳ درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مناطق مازندران بودند.

منبع:هواشناسی مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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