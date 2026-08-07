باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - هر روز صدها خودرو از جادههای خراسان جنوبی عبور میکنند جادههایی که قرار است مسیر رسیدن باشند، اما گاهی پایان یک زندگی میشوند.
آمارها از افزایش تصادفات فوتی در محورهای استان حکایت دارد؛ وقتی تصادفی رخ میدهد تنها یک نفر جان نمیبازد، یک خانواده، یک آینده و گاهی یک زندگی دستخوش تغییر میشود.
سرهنگ کاظمی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۷۹ درصد تلفات جادهای نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است یعنی بالغ بر ۵۱ نفر افزایش تلفات داشتهایم.
برای خانوادههایی که عزیزانشان را در جاده از دست دادهاند زمان از همان روز حادثه معنای دیگری پیدا کرده است.
روایتهای شاهدان عینی نشان میدهد که ترکیبی از بیاحتیاطی راننده، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و خستگی مفرط از جمله عوامل این فجایع هستند؛ رانندگانی که با سرعت غیرمجاز، سبقتهای خطرناک و عدم توجه به قوانین، جاده را به میدان مرگ تبدیل میکنند، بدون آنکه بدانند با هر تصادف، یک خانواده را به زانو درمیآورند.
برای پلیس این حوادث یک پرونده، برای اورژانس یک ماموریت و اما برای خانواده پایان یک زندگیست؛ پس مهمترین تصمیم هر سفر نه زود رسیدن بلکه سالم رسیدن باید باشد.
کاهش آمار تصادفات تنها با جریمه و برخورد امکان پذیر نیست؛ رعایت قوانین از سوی رانندگان، ایمن سازی نقاط حادثه خیز و فرهنگ سازی سه ضلع مثلثی هستند که میتواند جانهای بیشتری را نجات دهد.