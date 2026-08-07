باشگاه خبرنگاران جوان- بهدنبال ناکامی ایتالیا در صعود به سومین جام جهانی پیاپی و حواشی پرشمار پیرامون انتخاب سرمربی جدید، فدراسیون فوتبال ایتالیا ترکیب کادر فنی «روبرتو مانچینی» را معرفی کرد. در این چیدمان، «گابریله اوریالی»، اسطوره قهرمان ۱۹۸۲، بار دیگر در نقش مدیر تیم ایفای نقش خواهد کرد.
همچنین «آلبرتو بولینی»، سرمربی موفق تیم زیر ۱۹ سال ایتالیا، به عنوان دستیار اول مانچینی منصوب شد. بونوچی، گالیاردی و ماکارونه نیز سایر اعضای کادر فنی را تشکیل میدهند. نکته قابلتوجه برای فوتبالدوستان ایرانی، بازگشت «آنتونیو گالیاردی» است؛ مربیای که پیشتر در کادر امیر قلعهنویی حضور داشت، اما خیلی زود همکاری خود با ایران را به پایان رساند. آتزوری اکنون خود را برای آزمونهای دشوار لیگ ملتها مقابل ترکیه، فرانسه و بلژیک آماده میکند.