احمد دنیامالی در دیدار با همتای آذربایجانی خود در باکو، بر گسترش تعاملات دوجانبه در حوزه‌های آموزش، برگزاری اردو‌های مشترک و تبادل مربی و ورزشکار تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی در دیدار با فرید غایب‌اف با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دو کشور، توسعه دیپلماسی ورزشی، افزایش تعامل میان فدراسیون‌های ورزشی، برگزاری اردو‌ها و مسابقات مشترک، تبادل مربیان و ورزشکاران و همکاری در حوزه آموزش و استعدادیابی را از مهم‌ترین محور‌های همکاری مشترک برشمرد.

وزیر جوانان و ورزش جمهوری آذربایجان نیز با استقبال از توسعه روابط ورزشی با جمهوری اسلامی ایران، بر آمادگی کشورش برای گسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف ورزش و جوانان تأکید کرد.

در این دیدار دنیامالی با قدردانی از ابراز همدردی مردم و دولت جمهوری آذربایجان پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، سلام ویژه رییس‌جمهور پزشکیان به ملت این کشور و الهام علی‌اف را به نماینده دولت آذربایجان ابلاغ کرد.

در این دیدار، مجتبی دمیرچی‌لو سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان، محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، محمدحسن تقی‌زاده مدیرکل دفتر امور بین‌الملل، محسن معتمدکیا مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ورزش و جوانان و علیرضا هدایت‌پور معاون همکاری‌های فرهنگی و سمن‌های مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه، وزیر ورزش و جوانان را همراهی کردند.

برچسب ها: احمد دنیا مالی ، باکو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
باکو پایگاه جت‌های جنگنده رژیم صهیونیستی شده آن‌وقت ما باهاش پیمان ورزشی امضا می کنیم!!!!
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