شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از انباشت زباله در سطح نطقه بهارستان خیابان اصلی آفرینش شهرستان اهواز را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است ساکنان منطقه بهارستان در خیابان اصلی آفرینش در شهرستان اهواز استان خوزستان به دلیل نداشتن سطل زباله در سطح خیابان‌ها گلایه دارند. بطوریکه موجب آلوده شدن محیط زیست و چهره نامطلوبی در این منطقه شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام واحترام ما ساکن منطقه بهارستان خیابان اصلی آفرینش شهرستان اهواز استان خوزستان هستیم. حدود ۶ ماه است که زباله‌ها در این منطقه رها می‌شود و شهرداری هیچ گونه سطل زباله در این منطقه قرار نمی‌دهد. از منطقه ۴ تقاضای رسیدگی داریم. با تشکر

منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان

گلایه ساکنان بهارستان از انباشت زباله در معابر

گلایه ساکنان بهارستان از انباشت زباله در معابر

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برچسب ها: انباشت زباله ، آلودگی محیط زیست ، سوژه خبری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
شهرداری منطقه۴ اهواز پیگیری نظافت خیابان های اصلی بهارستان بیشتر توجه کند
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