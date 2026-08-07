رئیس اورژانس استان یزد، از فوت نوجوان دوازده ساله بر اثر غرق شدگی در شهرستان میبد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سهیلی رئیس اورژانس استان یزد گفت: شب گذشته، ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، تماسی مبنی بر غرق شدگی یک پسر دوازده ساله در استخر شنا در شهرستان میبد دریافت و بلافاصله هماهنگی لازم جهت اعزام آمبولانس به محل حادثه انجام شد و کارشناسان اورژانس، عملیات احیای قلبی_ریوی را برای کودک تا رسیدن به بیمارستان انجام دادند که متاسفانه علیرغم تلاش کادر درمان اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستان مقصد، نوجوان فوت کرده است.

 سهیلی افزود: با توجه به افزایش آمار غرق‌شدگی در سال جاری، رعایت نکات ایمنی از جمله مراقبت ویژه از کودکان و افراد کم سن در اطراف استخرها، نهر‌ها و سایر منابع آبی، خودداری از شنا در مناطق عمیق و توجه جدی به توصیه‌های ایمنی در استخر‌ها و سواحل دریا، می‌تواند از بروز حوادث و پیامد‌های جبران‌ناپذیر پیشگیری کند.
منبع؛ روابط عمومی اورژانس یزد

برچسب ها: اورژانس یزد ، غرق شدگی ، استخر شنا
خبرهای مرتبط
غرق شدن نوجوان سامانی در استخر شنا
کاهش ۳۳ درصدی غرق شدگی در استان اردبیل
زن ۲۷ ساله در استخر منزلش غرق شد/تنگی نفس حادثه ساز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فوت نوجوان دوازده ساله بر اثر غرق شدگی در میبد
مردم مراقب دو گفتمان غرب‌زدگی و تخریب باشند
برگزاری مسابقات استانی بانوان کنگ‌فو در یزد
هفدهمین اهدای عضو سال جاری در یزد رقم خورد
آخرین اخبار
مردم مراقب دو گفتمان غرب‌زدگی و تخریب باشند
برگزاری مسابقات استانی بانوان کنگ‌فو در یزد
هفدهمین اهدای عضو سال جاری در یزد رقم خورد
فوت نوجوان دوازده ساله بر اثر غرق شدگی در میبد