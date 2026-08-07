رئیس اورژانس استان یزد، از فوت نوجوان دوازده ساله بر اثر غرق شدگی در شهرستان میبد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سهیلی رئیس اورژانس استان یزد گفت: شب گذشته، ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، تماسی مبنی بر غرق شدگی یک پسر دوازده ساله در استخر شنا در شهرستان میبد دریافت و بلافاصله هماهنگی لازم جهت اعزام آمبولانس به محل حادثه انجام شد و کارشناسان اورژانس، عملیات احیای قلبی_ریوی را برای کودک تا رسیدن به بیمارستان انجام دادند که متاسفانه علیرغم تلاش کادر درمان اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستان مقصد، نوجوان فوت کرده است.
سهیلی افزود: با توجه به افزایش آمار غرقشدگی در سال جاری، رعایت نکات ایمنی از جمله مراقبت ویژه از کودکان و افراد کم سن در اطراف استخرها، نهرها و سایر منابع آبی، خودداری از شنا در مناطق عمیق و توجه جدی به توصیههای ایمنی در استخرها و سواحل دریا، میتواند از بروز حوادث و پیامدهای جبرانناپذیر پیشگیری کند.
منبع؛ روابط عمومی اورژانس یزد