باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی اکبرزاده گفت: این تعداد زائر از شهرهای کابل، قندهار، مزارشریف و ولایت های غور، بادغیس و فراه کشور افغانستان وارد مرز دوغارون شدند.

وی اظهار کرد: این زائران افغانستانی با ۶۴ دستگاه اتوبوس از ناوگان حمل و نقل کشور خود، بعد از ساماندهی و انجام مراحل قانونی با توقفی کوتاه که در دوغارون داشتند، راهی مشهد مقدس شدند که بعد از زیارت بارگاه منور رضوی برای شرکت در عزاداری های پایانی ماه صفر به عراق سفر می‌کنند.

رییس نمایندگی اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی تایباد ادامه داد: امسال نیز همچون سال ۱۴۰۳ برای دومین بار از ظرفیت ناوگان حمل و نقل افغانستانی برای انتقال اتباع افغان جهت عزیمت به مرز چزابه و سفر به عراق استفاده شده است.

وی تصریح کرد: یک موکب از سوی پایانه مرزی دوغارون در محل ورود زائران افغانستانی به کشور برپا شده است که از عزاداران این کشور همسایه در این مکان پذیرایی می شود.

اکبرزاده گفت: همچنین یک فضا به مساحت هزار و ۷۰۰ متر مربع برای اسکان موقت زائران در حسینیه‌ شهید سلیمانی با همت و تلاش نمایندگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در مرز دوغارون پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: پیش بینی شده در بازه زمانی هفت روز مانده به سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام رضا (ع) شمار دیگری از زائر افغانستانی برای این ایام از طریق مرز دوغارون وارد ایران شوند.

به گفته وی، ظرفیت های لازم برای میزبانی و پذیرایی از اتباع افغانستانی در گذرگاه رسمی دوغارون فراهم شده است و از توان گروه های جهادی، خیران، تشکل های مردمی و دستگاههای خدمات رسان در این بخش استفاده شده است.

منبع: ایرنا