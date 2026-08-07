باشگاه خبرنگاران جوان - صیانت از میراث طبیعی شیراز که نمادی از هویت و سرسبزی شیراز است، همواره در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد و با جدیت پیگیری می‌شود. در این راستا، جلسه بررسی مسائل و مشکلات باغات شیراز با حضور روح‌الله خوشبخت، معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز، بیژن زارعی مدیر ناحیه ویژه باغات و مسئولان حوزه‌های اجرایی و مهندسی مرتبط با هدف بررسی وضعیت آبرسانی و هماهنگی برای رفع مشکلات موجود برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین چالش‌های حوزه آبرسانی باغات، وضعیت انهار و مسیر‌های انتقال آب، بهسازی زیرساخت‌های آبیاری و راهکار‌های ارتقای خدمات‌رسانی به بهره‌برداران مورد بررسی قرار گرفت.

روح‌الله خوشبخت، معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز، در جلسه بررسی مسائل و مشکلات باغات شیراز اظهار کرد: حفظ و احیای باغات شهر نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه واحد‌های اجرایی است و در همین راستا، رفع مشکلات آبرسانی باغات به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار گرفته است.

او با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه افزود: هماهنگی میان اداره‌کل فضای سبز، حوزه عمران، واحد آبیاری و ستاد ویژه باغات برای شناسایی و رفع موانع آبرسانی، اصلاح شبکه‌های انتقال آب، بررسی وضعیت انهار و مسیر‌های آبی و اجرای اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام خواهد شد.

خوشبخت با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر باغات تصریح کرد: برخورد با هرگونه تخلف در محدوده باغات، جلوگیری از دخل و تصرف‌های غیرمجاز، ساماندهی وضعیت انهار و مسیر‌های آبرسانی و پیگیری مشکلات مطرح‌شده توسط بهره‌برداران از دیگر مصوبات این نشست بود.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: با برگزاری جلسات مستمر، بازدید‌های میدانی و تعامل میان دستگاه‌های مرتبط، روند رفع مشکلات آبرسانی و حفاظت از باغات با جدیت دنبال خواهد شد تا ضمن حفظ این سرمایه ارزشمند طبیعی، شرایط مناسب‌تری برای نگهداری و بهره‌برداری از باغات شهر فراهم شود.

بیژن زارعی، مدیر ناحیه ویژه باغات شهرداری شیراز، نیز با ارائه گزارشی از وضعیت موجود، اظهار داشت: صیانت از باغات شیراز و رفع مشکلات آبرسانی از مهم‌ترین اولویت‌های ناحیه ویژه باغات است و با تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، تلاش خواهیم کرد موانع موجود در مسیر انتقال آب، ساماندهی انهار و رسیدگی به مطالبات باغداران در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

او گفت: ناحیه ویژه باغات با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و اجرای بازدید‌های میدانی مستمر، روند شناسایی و رفع مشکلات را با جدیت دنبال می‌کند تا ضمن حفظ این میراث ارزشمند، شرایط مناسبی برای نگهداری و بهره‌برداری پایدار از باغات شیراز فراهم شود؛ بنابراین گزارش، با اتخاذ تدابیر این نشست، فرآیند بهسازی انهار و اصلاح شبکه‌های انتقال آب به عنوان تکلیفی اجرایی در دستور کار قرار گرفت.

این اهتمام که با نظارت مستمر و بازدید‌های میدانی گره خورد، استمرار عملیاتی برای صیانت از این میراث گرانبهای طبیعی بود تا روند حفاظت و بهره‌برداری از ریه‌های تنفسی شهر با جدیت پیگیری شود.

منبع: شهرداری شیراز