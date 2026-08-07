فرمانده انتظامی استان فارس از عملیات موفق پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان داراب و کشف ۳۶۸ کیلوگرم تریاک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عزیزاله ملکی اظهار داشت: در راستای طرح برخورد با سوداگران مرگ، پس از چند هفته کار اطلاعاتی، شب گذشته مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان "داراب" با اشراف اطلاعاتی خود، از فعالیت قاچاقچیان مواد افیونی که قصد انتقال محموله مواد مخدر به سمت مرکز استان را داشتند، مطلع شده و تحقیقات خود را آغاز کردند.

او افزود: ماموران پلیس با هماهنگی قضایی و با رصد میدانی و پایش محل تردد این قاچاقچیان، سواری پژو حامل محموله موادمخدر را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی، خودرو را متوقف و راننده را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرد: در بازرسی انجام شده از این خودرو، ۳۶۸ کیلوگرم تریاک کشف شد و راننده قاچاقچی پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد. 

سردار ملکی با تاکید بر عزم جدی و قاطعانه پلیس فارس در برخورد با قاچاقچیان و مقابله با سوداگران مرگ، خاطرنشان کرد: مجموعه انتظامی با جانفشانی در مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر و سوداگران مرگ و همچنین حفظ و حراست از کیان کشور از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: مواد افیونی ، داراب ، پلیس فارس ، تریاک ، نیروی انتظامی
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