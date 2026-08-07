مرزبانی سیستان و بلوچستان نقشه قاچاقچیان برای ورود سلاح جنگی را خنثی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا شجاعی اظهار داشت: مرزبانان سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی بر نوار مرزی، از قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله‌ای از سلاح‌های جنگی غیرمجاز به داخل کشور مطلع شدند و بلافاصله با اجرای اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، مقابله با این تحرک را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مرزداران پس از شناسایی مسیر تردد قاچاقچیان، در عملیاتی ضربتی و مقتدرانه با افراد مسلح درگیر شدند و موفق شدند ۱۰ قبضه سلاح جنگی کلت کمری را کشف و ضبط کنند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان ادامه داد: قاچاقچیان با سوءاستفاده از شرایط جغرافیایی منطقه، از محل درگیری متواری شدند، اما تلاش نیرو‌های مرزبانی برای شناسایی و دستگیری آنان با استفاده از اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی همچنان ادامه دارد.

شجاعی با تاکید بر اینکه مرزبانان با آمادگی کامل هرگونه تحرک در نوار مرزی را رصد می‌کنند، گفت: اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر نیرو‌های مرزبانی، نقش مؤثری در مقابله با قاچاق سلاح، مهمات و سایر تهدیدات امنیتی در مرز‌های جنوب شرق کشور داشته است.

وی تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد قاچاقچیان قصد داشتند این سلاح‌های جنگی را برای انجام اقدامات تروریستی و ناامن‌کردن کشور وارد ایران کنند، اما با هوشیاری و اقدام به‌موقع مرزبانان، در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: مرزبانان با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی، عملیاتی و تجهیزات تخصصی، اجازه نخواهند داد قاچاقچیان و عناصر مخل امنیت، امنیت پایدار مرز‌های جمهوری اسلامی ایران را خدشه‌دار کنند.

منبع: مرزبانی