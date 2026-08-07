باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - انصارالله یمن بامداد امروز (جمعه) حملات سنگینی را علیه اردوگاه‌های نظامی وابسته به ائتلاف سعودی در منطقه «صحن الجن» در شمال شرق استان مأرب انجام دادند. به گزارش منابع خبری، این حملات که با موشک و پهپاد صورت گرفته، تلفات جانی به همراه داشته است.

بر اساس گزارش‌های میدانی، در جریان این عملیات، سه تن از مزدوران تحت حمایت ریاض در منطقه صحن الجن کشته شده‌اند. تصاویر منتشرشده از این منطقه، ستون‌های عظیم دود را نشان می‌دهد که از مواضع نیرو‌های سعودی در مأرب به آسمان برخاسته است.

رسانه‌های یمنی از حملات گسترده موشکی و پهپادی از سوی صنعا به مواضع مزدوران در مأرب خبر داده‌اند و منابع محلی نیز از حمله پهپادی گسترده به مواضع سعودی‌ها در استان حضرموت گزارش داده‌اند. این حملات در ادامه تشدید درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف یمن صورت گرفته است.

منبع: المسیره