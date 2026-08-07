تغییر جهت آمریکا به سمت آماده‌سازی سلاح‌های هسته‌ای برای میدان نبرد، بسیار خطرناک است؛ ژانگ جونشه، کارشناس نظامی چین، بر این نکته تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - استراتژی جدیدی که ایالات متحده با تأکید بر استفاده احتمالی از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی کوتاه‌برد در یک درگیری با چین یا روسیه در حال تدوین است، خطر یک درگیری جهانی ویرانگر را افزایش می‌دهد. ژانگ جونشه، کارشناس نظامی چین، این مطلب را بیان کرد.

روزنامه گلوبال تایمز به نقل از این کارشناس چینی نوشت: «چنین استراتژی هسته‌ای ممکن است جذاب به نظر برسد، اما اجرای آن مسیری به سوی خودتخریبی خواهد بود.»

ژانگ تأکید کرد: «این رویکرد بی‌پروا که توسط جاه‌طلبی‌های راهبردی و منافع صنعت نظامی هدایت می‌شود، اعتبار بازدارندگی آمریکا را تقویت نخواهد کرد، بلکه فقط خطر جنگ هسته‌ای جهانی را افزایش داده و صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند.»

این کارشناس گفت که از نظر فنی، ایالات متحده توانایی توسعه سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی برای سکو‌های هوایی، زمینی و دریایی را دارد و حتی می‌تواند موشک‌های کروز مافوق صوت زمین‌پایه را به کلاهک‌های هسته‌ای مجهز کند و افزود که شاخه‌های مختلف نظامی آمریکا احتمالاً برای تأمین بودجه رقابت خواهند کرد و بدین ترتیب توسعه موازی چندین برنامه سلاح هسته‌ای تاکتیکی را به پیش خواهند برد.

او تأکید کرد که تغییر جهت آمریکا به سمت آماده‌سازی سلاح‌های هسته‌ای برای میدان نبرد، بسیار خطرناک است.

این کارشناس توضیح داد: «اثربخشی بازدارندگی هسته‌ای در آستانه بسیار بالای استفاده و پیامد‌های ویرانگر آن نهفته است. با کاهش عمدی آستانه هسته‌ای، ایالات متحده فقط ثبات هسته‌ای جهانی را تضعیف کرده و یک مسابقه تسلیحاتی جدید را دامن خواهد زد.»

شبکه خبری ان‌بی‌سی نیوز آمریکا پیشتر به نقل از منابع خود گزارش داده بود که پنتاگون در حال تدوین یک استراتژی هسته‌ای جدید است که ظاهراً بر استفاده احتمالی از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در یک درگیری منطقه‌ای با چین یا روسیه تأکید دارد.

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ هسته ای آمریکا ، دولت ترامپ
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