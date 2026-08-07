استاندار سیستان و بلوچستان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد توزیع جایگاه‌های سوخت و سهمیه‌ی سوخت استان‌ها در برخی موارد با تبعیض همراه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر پیگیری مستمر مطالبات مردم در حوزه سوخت گفت: موضوع اصلاح توزیع سهمیه و رفع نابرابری در جانمایی جایگاه‌های عرضه سوخت استان از طریق معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر نفت، وزیر کشور و رئیس‌جمهور دنبال شده و دستورات لازم نیز در این زمینه صادر شده است.

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 منصور بیجار در آیین بهره‌برداری از ۲۰کیلومتر از کریدور شمال به جنوب افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد توزیع جایگاه‌های سوخت و سهمیه‌ی سوخت استان‌ها در برخی موارد با تبعیض همراه بوده که این موضوع به‌صورت شفاف با مسئولان ذی‌ربط مطرح شده است.

وی با بیان اینکه حفظ حقوق مردم اولویت مدیریت استان است، اظهار کرد: حل مسائل انباشته‌شده نیازمند زمان، همراهی و همدلی است و نمی‌توان انتظار داشت همه مشکلات در یک‌شب برطرف شود.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: توزیع سوخت ، جایگاه سوخت
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