باشگاه خبرنگاران جوان ـ فاطمه خاکی مسئول برگزاری مسابقات کنگفو استان یزد گفت: مسابقات قهرمانی کونگفو بانوان استان یزد، با هدف شناسایی استعدادهای برتر، ارتقای سطح فنی ورزشکاران و گسترش فرهنگ ورزش پهلوانی، امروز جمعه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۵ در سالن سرپوشیده شهید صدوقی یزد برگزار شد.
وی افزود: در این دوره از رقابتها، ۱۱۱ ورزشکار از ۱۰ تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند تا نفرات برتر استان در این سبک مشخص شوند.
خاکی ادامه داد: برگزیدگان این مسابقات به رقابتهای کشوری که به میزبانی شیراز برگزار میشود، اعزام خواهند شد.
وی اظهارداشت:این مسابقات، مرحله انتخابی برای حضور در رقابتهای کشوری است و نفرات برتر استان فرصت حضور در این رویداد را به دست خواهند آوردند.
در این رقابتها، بانوان کونگفوکار استان یزد در فضایی سالم، حرفهای و رقابتی به مصاف یکدیگر رفتند تا ضمن محکزدن توانمندیهای خود، برای کسب عنوان قهرمانی و حضور در جمع برترینهای استان تلاش کنند.
منبع روابط عمومی