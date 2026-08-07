فاطمه خاکی مسئول برگزاری مسابقات کنگفو استان یزد گفت: مسابقات استانی بانوان کنگ‌فو استان یزد با حضور ۱۱۱ ورزشکار در قالب ۱۰ تیم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ فاطمه خاکی مسئول برگزاری مسابقات کنگفو استان یزد گفت: مسابقات قهرمانی کونگ‌فو بانوان استان یزد، با هدف شناسایی استعداد‌های برتر، ارتقای سطح فنی ورزشکاران و گسترش فرهنگ ورزش پهلوانی، امروز جمعه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۵ در سالن سرپوشیده شهید صدوقی یزد برگزار شد.
 
وی افزود: در این دوره از رقابت‌ها، ۱۱۱ ورزشکار از ۱۰ تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند تا نفرات برتر استان در این سبک مشخص شوند.

خاکی ادامه داد: برگزیدگان این مسابقات به رقابت‌های کشوری که به میزبانی شیراز برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.

وی اظهارداشت:این مسابقات، مرحله انتخابی برای حضور در رقابت‌های کشوری است و نفرات برتر استان فرصت حضور در این رویداد را به دست خواهند آوردند.

در این رقابت‌ها، بانوان کونگ‌فوکار استان یزد در فضایی سالم، حرفه‌ای و رقابتی به مصاف یکدیگر رفتند تا ضمن محک‌زدن توانمندی‌های خود، برای کسب عنوان قهرمانی و حضور در جمع برترین‌های استان تلاش کنند.

منبع روابط عمومی

برچسب ها: مسابقات بانوان ، کنگ فو کار ، رقابت های کشوری
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