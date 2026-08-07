باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاجعلیاکبری در خطبههای نمازجمعه تهران که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد با اشاره به آیه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»، اظهار کرد: خداوند متعال در این آیه سه دستور و سه نهی را بیان کرده که مجموعه آن، تقوای کامل را شکل میدهد. نخست، امر به عدالت، احسان و رسیدگی به خویشاوندان و نزدیکان است و در مقابل، انسان را از فحشا، منکر و ستم بازمیدارد.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با بیان اینکه مقصود از فحشا همه رفتارهای زشت، بهویژه اموری است که بنیان روابط سالم و عفیفانه انسانی را بر هم میزند، بیان کرد: منکر نیز هر آن چیزی است که عقل و فطرت انسانی آن را ناپسند میشمارند و خداوند نیز آن را نمیپسندد. همچنین «بغی» به معنای تجاوز به حقوق دیگران، ظلم و ستم است. در پایان این آیه نیز خداوند بندگان را موعظه میکند تا متذکر شوند و راه هدایت را در پیش گیرند.
خطیب جمعه تهران با اشاره به قرار گرفتن در دهه پایانی ماه صفر و سپری شدن حماسه عظیم اربعین حسینی، گفت: آنچه در فصل دوم نهضت عاشورا بیش از هر چیز جلوهگر است، نقش بیبدیل حضرت زینب کبری (س) است. اگر امام حسین (ع) در شکلگیری فصل نخست این حماسه شریک است و امام سجاد (ع) نیز در تداوم آن نقشآفرینی میکند، محور اصلی فصل دوم این نهضت حضرت زینب(س) و بانوان حرم اهلبیت (ع) هستند که این حماسه تاریخساز و تمدنساز را به ثمر رساندند.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه این روزها یادآور بازگشت حضرت زینب (س) به کربلا و اقامه عزا بر سیدالشهدا (ع) است، تصریح کرد: حضرت زینب (س) با سربلندی گزارش فتح را به محضر برادر بزرگوار خود تقدیم کرد؛ فتحی که هم در پاسداری از خاندان پیامبر (ص)، هم در حفظ جان امام سجاد (ع) و هم در شکستن هیبت طاغوت جلوهگر شد. ایشان در همه مراحل سپر بلای اولیای الهی بود و اراده خداوند بر این تعلق گرفت که نقش بانوی تراز اسلام در این حماسه بینظیر، در وجود حضرت زینب (س) متجلی شود.
نقش بانوان در حماسههای ماندگار
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری با تأکید بر اینکه حضرت زینب (س) الگویی کامل برای همه آزادیخواهان و حقطلبان است، اظهار کرد: اگر سخن از قیام برای خدا، جهاد در راه خدا، پاسداشت فضیلتها، مبارزه با طاغوت و نجات انسانهاست، این حضرت زینب (س) است که در میدان حضور دارد و با رفتار و گفتار خود حجت را بر بشریت تمام میکند. در کنار ایشان نیز بانوان بزرگ حرم اهلبیت (ع) سهمی ماندگار در ساخت این حماسه عظیم داشتند.
امام جمعه موقت تهران با نقل سخنی از «امام مجاهد شهید» گفت: آن شهید بزرگوار فرمود «زینب نشان داد میتوان حجب و عفاف زنانه را به عزت مجاهدانه و جهادی بزرگ تبدیل کرد.» حضرت زینب (س) عاطفه زنانه را با استواری، متانت، ایمان، زبان صریح و معرفتی زلال درهم آمیخت و الگویی جاودانه از عظمت زن مسلمان را به تاریخ عرضه کرد.
خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به نقش بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران، محصول مکتب عاشورا و نهضت امام حسین (ع) است و در این مکتب، حضرت زینب (س) استاد و الگوی بزرگ مجاهدت، بصیرت و پیامرسانی است. اربعین، بازگشت دوباره به کربلا، بازخوانی نهضت حسینی و الهام گرفتن از مکتب زینبی است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با تأکید بر جایگاه شخصیت زن در اندیشه اسلامی، گفت: حادثه عاشورا نشان داد که خداوند ظرفیتهای عظیمی در وجود زن قرار داده است تا بتواند نقشی ماندگار و تمدنساز در تاریخ ایفا کند؛ ظرفیتی که در پرتو وقار، عفاف، حیا و حفظ حدود الهی شکوفا میشود و الگویی ماندگار برای همه نسلها به یادگار میگذارد.
اولویت حفظ حجاب و عفاف برای خاندان اهلبیت (ع) حتی در اوج مصیبت
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری در ادامه با تشریح ابعاد حماسه حضرت زینب (س) پس از واقعه عاشورا، اظهار کرد: نخستین اقدام سپاه دشمن پس از شهادت امام حسین (ع)، هجوم به خیمههای اهلبیت (ع) بود و پیش از هر چیز، قصد داشتند حرمت بانوان حرم را با برداشتن پوشش آنان هتک کنند. این واقعه از بزرگترین مصائب حضرت زینب (س) و بانوان اهلبیت (ع) به شمار میرود چرا که نخستین دغدغه آنان حفظ حرمت، عفاف و حجاب بود.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به روایات واقعه کربلا اضافه کرد: در جریان حمله به خیمهها، یکی از دختران امام حسین (ع) بر اثر ضربه نیزه بیهوش شد و هنگامی که به هوش آمد، نخستین پرسش او از حضرت زینب (س) این بود که «مقنعهام کجاست؟» این نشان میدهد که حتی در اوج مصیبت نیز حفظ حجاب و عفاف برای خاندان اهلبیت (ع) در اولویت قرار داشت.
خطیب جمعه تهران بیان کرد: حضرت زینب (س) برای جلوگیری از هتک حرمت اهلبیت (ع) تدبیری اندیشید و برای آنکه دشمن به زنان حرم نزدیک نشود، همه زیورآلات و لباسهای فاخر را تحویل دادند و خود و بانوان اهلبیت (ع) لباسهای ساده و کهنه بر تن کردند تا از تعرض بیشتر جلوگیری شود.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری با اشاره به حضور حضرت زینب (س) در مجلس ابنزیاد گفت: در نقلهای تاریخی آمده است که حضرت با نهایت وقار، حیا و پوشیدگی وارد مجلس شد و حتی با آستین، چهره مبارک خود را میپوشاند. با این حال، همان بانوی باعفت، خطبهای ایراد کرد که راویان آن را یادآور فصاحت و صلابت امیرالمؤمنین علی (ع) دانستهاند.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اظهار کرد: در مجلس یزید نیز حضرت زینب (س) با شجاعتی کمنظیر، یزید را مورد مؤاخذه قرار داد و با اشاره به رفتار او با خاندان پیامبر (ص)، عدالت ادعایی حکومت اموی را به چالش کشید و از هتک حرمت دختران رسول خدا (ص) پرده برداشت.
خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به وقایع اسارت اهلبیت (ع) در شام تصریح کرد: در برخی نقلهای تاریخی آمده است که از سهل بن سعد ساعدی خواسته شد اگر توان مالی دارد، به نیزهداران پولی بدهد تا سرهای مطهر شهدا را از مقابل بانوان و کودکان دورتر ببرند تا نگاههای مردم کمتر متوجه آنان شود؛ این روایت نیز نشاندهنده اهتمام اهلبیت (ع) به حفظ عفاف، حریم و کرامت انسانی حتی در سختترین شرایط است.
زیست عفیفانه حقی عمومی برای همه افراد جامعه است
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری با تأکید بر اینکه «زیست عفیفانه» یک مسئله عادی و صرفاً فردی نیست، بیان کرد: عفاف و حیا از عنایات ویژه الهی و مورد اهتمام همه انبیا و اولیای خدا بوده است و واقعه کربلا نمونهای روشن از جایگاه این ارزش الهی را به نمایش گذاشت.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به چالشهای فرهنگی امروز اظهار کرد: نوع طراحی دشمن در عرصه تهاجم فرهنگی از یک سو و برخی غفلتها و کمکاریهای داخلی از سوی دیگر، اهمیت پرداختن به موضوع زیست عفیفانه را دوچندان کرده است.
خطیب جمعه تهران با یادآوری اینکه سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه، مجموعه مباحثی را با عنوان «زیست عفیفانه» در خطبههای نماز جمعه آغاز کرده بود، گفت: این مباحث با استقبال مؤمنان روبهرو شد و حتی منشأ برخی اقدامات در بخشهای مختلف قرار گرفت، اما به دلیل حوادث بعدی از جمله کودتای نافرجام و سپس جنگ تحمیلی سوم، ادامه آن به تعویق افتاد.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ابراز امیدواری کرد که با توسل به حضرت زینب کبری (س)، این سلسله مباحث از سر گرفته شود و افزود: در آن مباحث، «زیست عفیفانه» بهعنوان یک سنت حکیمانه الهی، میراث همه پیامبران و اولیای الهی، وظیفهای قطعی برای همه مؤمنان و همچنین مسئولیتی بزرگ برای دولت و حاکمیت اسلامی تبیین شد.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری تأکید کرد: زیست عفیفانه تنها یک تکلیف شرعی نیست، بلکه حقی عمومی برای همه افراد جامعه است چراکه سلامت فکری، اخلاقی، معنوی و اجتماعی جامعه در گرو حاکمیت فرهنگ عفاف و پاکدامنی است و صیانت از این حق، از وظایف اساسی حکومت اسلامی به شمار میرود.
تحرکات سازمانیافتهای برای ترویج برهنگی
امام جمعه موقت تهران در ادامه خطبههای نماز جمعه تهران با تأکید بر اهمیت گفتمان عفاف و حیا در جامعه، اظهار کرد: غلبه گفتمان عفت و حیا، ضامن سلامت جامعه است و بیحیایی، بیعفتی و ترویج هرزگی، ریشه فضیلتهای اخلاقی را میخشکاند و استعدادهای انسانی را از بین میبرد.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اضافه کرد: در مباحث پیشین درباره «زیست عفیفانه» تبیین شد که این سبک زندگی، نقشی اساسی در پیشرفت فکری، اجتماعی، اقتصادی و تمدنی جامعه دارد و یکی از پایههای شکلگیری تمدن نوین اسلامی به شمار میرود. از همین رو، دشمن برای جلوگیری از پیشرفت حقیقی امت اسلامی، ترویج بیعفتی، بیحیایی و هرزگی را بهعنوان یک راهبرد جدی در دستور کار خود قرار داده است.
خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به جایگاه خانواده در این منظومه فکری، تصریح کرد: زیست عفیفانه نقش بیبدیلی در شکلگیری، استحکام و پیشرفت نهاد خانواده دارد و هر جامعهای که گرفتار بیعفتی و بیحیایی شود، در نهایت بنیان خانواده خود را از دست خواهد داد و آینده آن جامعه با مخاطره روبهرو میشود.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری با بیان اینکه شرایط کنونی کشور در این حوزه حساس و خطیر است، گفت: امروز یک تهدید بزرگ، فرهنگ عمومی جامعه را هدف قرار داده و آثار آن هم در زیست فردی و هم در زیست اجتماعی قابل مشاهده است.
امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: تحرکات سازمانیافتهای با پشتیبانی دشمنان برای ترویج برهنگی، رفتارهای هنجارشکنانه و جابهجا کردن مرزهای عفت و حیا در حال انجام است و این اقدامات با سوءاستفاده از شرایط پس از جنگ دنبال میشود.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری تصریح کرد: اکنون وظیفه مؤمنان است که با بصیرت وارد میدان شوند. این دغدغه تنها به بانوان محجبه یا خانوادههای مذهبی محدود نیست، بلکه بسیاری از افرادی که حتی پوشش متعارفتری دارند نیز نسبت به صحنههای ناهنجار اجتماعی ابراز نگرانی میکنند.
خطیب جمعه تهران با اشاره به گزارشهایی درباره حمایت مالی از برخی رفتارهای هنجارشکنانه بیان کرد: خبرهایی وجود دارد که نشان میدهد افرادی برای حضور با پوششهای ناهنجار در عرصه اجتماعی، از خارج از کشور دلار و ارز دریافت میکنند تا با یکی از ارزشمندترین سرمایههای فرهنگی و اجتماعی ملت ایران مقابله کنند.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تأکید کرد: بافت اصلی جامعه و خانوادههای ایرانی، بافتی مبتنی بر حیا، عفاف و خانوادهمحوری است و این پدیدهها، امری تحمیلی بر فرهنگ عمومی کشور محسوب میشود.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری در ادامه با تأکید بر ضرورت پرهیز از برخوردهای احساسی، اظهار کرد: مواجهه با این مسئله نباید صرفاً احساسی باشد؛ چرا که چنین رویکردی نهتنها به حل مشکل کمک نمیکند، بلکه زمینه دوقطبیسازی، تنش و سوءاستفاده دشمن را نیز فراهم میسازد.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اظهار کرد: راهکار صحیح، برخوردی عاقلانه، خردمندانه، برنامهریزیشده و بهرهگیری از همه ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی، مردمی و نهادهای مسئول است تا جامعه بتواند بهصورت مؤثر با این چالش مقابله کند.
خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد: به نمایندگی از مردم و با استفاده از ظرفیت شبکه ائمه جمعه سراسر کشور، تعامل با نخبگان و گفتوگو با مسئولان دستگاههای ذیربط، این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد تا راهکارهای مؤثر برای صیانت از فرهنگ عمومی کشور به اجرا درآید.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری در ادامه با اشاره به بیانات «امام شهید» درباره مسئله حجاب، گفت: ایشان تأکید داشتند که این مسئله راهحل دارد و باید با مجموعهای از اقدامات ایجابی و سلبی، همراه با برنامهریزی دقیق، هنرمندانه و همهجانبه، برای حل آن اقدام کرد.
امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: این مسئولیت بر عهده همه آحاد جامعه است و با توکل به خداوند متعال و همکاری همگانی، این مسئله قابل مدیریت و حل خواهد بود.
قدردانی از مردم و دولت عراق
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری در ادامه، اربعین حسینی را رزمایشی عظیم، تاریخساز، تمدنساز و انسانساز توصیف کرد و گفت: این حماسه بزرگ جهانی به نام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) جلوهای بینظیر از حیات امت اسلامی بود و جلوه ویژه اربعین امسال، برافراشته شدن پرچم «یالثارات الحسین» و یاد و نام «امام مجاهد شهید» در مسیر این راهپیمایی عظیم بود.
امام جمعه موقت تهران با قدردانی از ملت و دولت عراق اظهار کرد: از مردم عزیز عراق، دولت این کشور، عشایر، خادمان عتبات مقدسه و همه کسانی که با عشق و کرامت از زائران امام حسین (ع)، بهویژه زائران ایرانی، میزبانی کردند، صمیمانه تشکر میکنیم. این میزبانی کریمانه جلوهای از محبت به سیدالشهدا (ع) و عامل تحکیم وحدت امت اسلامی است و امیدواریم خداوند متعال به ملت عراق عزت، برکت و توفیق روزافزون عنایت فرماید.
خبرنگاران نقش مهمی در جهاد تبیین ایفا میکنند
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به فرارسیدن روز خبرنگار، یاد و خاطره شهید محمود صارمی و همه خبرنگاران شهید را گرامی داشت و گفت: از تلاش و مجاهدت همه خبرنگاران، بهویژه خبرنگارانی که مراسم تشییع شهدا و امام شهید، آیینهای وداع، راهپیمایی اربعین و اجتماعات مردمی را هنرمندانه روایت و منعکس میکنند، صمیمانه قدردانی میکنیم؛ این روایتگری، ادامه رسالت حضرت زینب (س) در تبیین حقیقت است.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری بیان کرد: خبرنگاران با انعکاس واقعیتهای زندگی مردم و ثبت حماسههای امت اسلامی، نقش مهمی در جهاد تبیین ایفا میکنند و از خداوند متعال برای آنان توفیق، سلامتی و سربلندی مسئلت داریم.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه همچنین با اشاره به ۱۸ مرداد، روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم، این مناسبت را یادآور ایثار و مجاهدت مدافعان حرم دانست و ضمن گرامیداشت یاد شهید محسن حججی و دیگر شهدای این عرصه، بر زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در جامعه تأکید کرد.
آمریکا در وضعیت «سرگشتگی راهبردی» قرار گرفته است
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری، شهدای مدافع حرم را تقویتکنندگان عمق راهبردی جمهوری اسلامی و تأمینکنندگان امنیت کشور دانست و تأکید کرد: این شهدا با حضور داوطلبانه و ایثارگرانه خود، نقش بزرگی در دفاع از حرم و امنیت ملت ایران ایفا کردند.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به سخنان «امام مجاهد شهید» درباره شهید حججی و شهدای مدافع حرم، اظهار کرد: شهید حججی به نمادی ماندگار برای همه نسلها تبدیل شد و شهدای مدافع حرم از جایگاه ویژهای برخوردارند و اجر آنان مضاعف است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه همچنین از نیروهای فاطمیون، زینبیون، حیدریون و دیگر رزمندگان جبهه مقاومت که زیر فرماندهی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی فعالیت میکردند، تجلیل کرد و گفت: این مجاهدان از کشورهای مختلف، عاشقانه و بدون هیچ اجباری برای دفاع از حرم و تقویت جبهه مقاومت حضور یافتند.
خطیب جمعه تهران در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه، گفت : جمهوری اسلامی ایران در «جنگ اخیر» شکست دیگری را به آمریکا تحمیل کرده و راهبردهای واشنگتن را با ناکامی مواجه ساخته است. وی گفت: آمریکا در تحقق اهداف خود از جمله بازگشایی تنگه هرمز، محاصره دریایی، ایجاد اختلاف داخلی در ایران و حفظ مشروعیت بینالمللی ناکام ماند و همزمان با بحرانهای داخلی، کاهش محبوبیت رئیسجمهور آمریکا و افزایش اختلافات سیاسی در این کشور مواجه شده است.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری همچنین با اشاره به برخی عملیاتهای آمریکا علیه اهدافی در منطقه، این اقدامات را نشانه ضعف و استیصال واشنگتن دانست و افزود: حمله به سکوهای صیادی، موکبهای اربعین و مناطق مسکونی، بیانگر ناتوانی آمریکا در دستیابی به اهداف راهبردی خود است.
امام جمعه موقت تهران در مقابل، جمهوری اسلامی را پیروز این رویارویی توصیف کرد و گفت: ایران با حفظ راهبردهای خود، تنگه هرمز را مقتدرانه حفظ کرده و اعلام کرده است که این گذرگاه دریایی تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود.
به گفته وی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در این دوره از عملیاتها، از تاکتیکهای جدید آفندی و پدافندی، از جمله عملیاتهای پیشدستانه، بهره گرفتند و ضربات سنگینی به دشمن وارد کردند.
خطیب جمعه تهران اضافه کرد: جمهوری اسلامی همچنین با عناصر ضدانقلاب که از شرایط جنگی سوءاستفاده کرده بودند، برخورد کرده و در کنار آن، انسجام داخلی و هماهنگی میان نیروهای مسلح، دستگاه دیپلماسی، مسئولان و بخشهای مختلف کشور تحت هدایت رهبر انقلاب، یکی از مهمترین عوامل موفقیت ایران بوده است.
امام جمعه موقت تهران راهپیمایی اربعین و مراسم جاماندگان اربعین را جلوهای از وحدت و انسجام ملت ایران دانست و تصریح کرد: حضور میلیونی مردم در این مراسم، روایت دیگری از «فتح ملت ایران» در برابر دشمنان است.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم ایران و عمان، گفت: آمریکا پس از شکستهای اخیر تلاش میکند این مذاکرات را به نام خود ثبت کند، در حالی که به دلیل عهدشکنی و نقض تفاهمات، دیگر جایگاهی در روند مذاکرات ندارد.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تأکید کرد: مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی از دستور کار جمهوری اسلامی خارج شده و واشنگتن باید به تعهدات خود عمل کند.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه آمریکا در وضعیت «سرگشتگی راهبردی» قرار گرفته است، گفت: واشنگتن یا باید با پذیرش تعهدات خود شکست را بپذیرد، یا وضعیت فرسایشی کنونی را ادامه دهد و یا وارد جنگی گستردهتر شود که نتیجهای جز شکست سنگینتر برای آن نخواهد داشت.
خطیب جمعه تهران در ادامه، مسیر آینده جمهوری اسلامی را تحقق «ایران قوی» و تقویت بازدارندگی فعال، بومی و چندوجهی عنوان کرد و بر ضرورت حفظ وحدت ملی، تقویت نیروهای مسلح، اقتصاد مقاومتی، دیپلماسی همسایگی، صرفهجویی، انسجام اجتماعی، صیانت از امنیت داخلی و توسل به خداوند و حضرت ولیعصر(عج) تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری با بیان اینکه ملت ایران تا تحقق حقوق خود عقبنشینی نخواهد کرد، گفت: جمهوری اسلامی با حفظ وحدت و اقتدار، مسیر خود را ادامه خواهد داد و در برابر دشمنان ایستادگی خواهد کرد.