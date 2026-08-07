باشگاه خبرنگاران جوان - معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان فارس از ثبت ۷۴۸ حادثه و ارائه خدمات امدادی به ۴ هزار و ۶۸۹ نفر در چهار ماهه نخست سال خبر داد و گفت: ۳ هزار و ۲۶۲ نیروی عملیاتی در قالب ۹۷۳ تیم امدادی در این عملیاتها به کار گرفته شدند.
مهدی خوبیار با اعلام این خبر گفت: در مجموع ۷۴۸ حادثه در چهار ماهه نخست سال در سطح استان تحت پوشش عملیات امدادی قرار گرفت و در این حوادث، ۸۸۴ نفر مصدوم شدند.
او افزود: از مجموع مصدومان و حادثهدیدگان، ۲۱۱ نفر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی و درمانی، برای ادامه روند درمان توسط آمبولانس هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل شدند.
خوبیار با اشاره به گستردگی عملیاتهای امدادی در استان گفت: برای پاسخگویی به حوادث و ارائه خدمات به حادثهدیدگان، ۹۷۳ تیم عملیاتی متشکل از ۳ هزار و ۲۶۲ نیروی عملیاتی به کار گرفته شدند و امدادرسانیها با استفاده از ۹۰۶ دستگاه خودروی عملیاتی و امدادی انجام شد.
حوادث جادهای، بیشترین سهم در میان عملیاتهای امدادی
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان فارس با اشاره به حوادث جادهای بهعنوان یکی از مهمترین مأموریتهای امدادی اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال، ۳۰۴ حادثه جادهای در استان به ثبت رسید که در پی این حوادث، ۷۲۰ نفر مصدوم شدند.
او ادامه داد: در حوادث جادهای، نیروهای امدادی ضمن انجام اقدامات لازم برای نجات و امدادرسانی به مصدومان، ۱۲۹ نفر را برای دریافت خدمات تخصصیتر به مراکز درمانی منتقل کردند.
امدادرسانی به مصدومان حوادث کوهستان
خوبیار همچنین از پوشش ۶۰ حادثه کوهستانی در استان فارس خبر داد و گفت: در این حوادث، ۳۶ نفر مصدوم شدند و با تلاش تیمهای امدادی، ۳۰ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان فارس با تأکید بر آمادگی نیروهای عملیاتی برای پاسخگویی به حوادث گفت: حضور سریع و به موقع تیمهای امدادی، استفاده از ظرفیت نیروهای عملیاتی و تجهیزات تخصصی و هماهنگی در فرآیند امدادرسانی، از عوامل مهم در ارائه خدمات بهموقع به حادثهدیدگان است.
منبع: هلال احمر فارس