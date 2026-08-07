حضور ۱۵۰ شبه مردم در صحنه، معادلات دشمن را برهم زد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام والمسلمین حسین ملکمکان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه شیراز، ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس این نهاد، به تشریح جایگاه راهبردی شورای هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت مناسبتهای ملی، مذهبی و انقلابی پرداخت.
او با اشاره به تجمعات مردمی در ماههای گذشته اظهار کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در جریان رویدادهای اخیر، وظیفه هماهنگی و برنامهریزی تجمعات شبانه را بر عهده داشت. مردم بصیر شیراز طی بیش از ۱۵۰ شب، حضوری فعال، پرشور و خستگیناپذیر در میادین و خیابانهای شهر داشتند که این اقدام در کنار حضور مستمر همکاران ما در نقاط مختلف استان، جلوهای از ولایتمداری جامعه بود.
ملکمکان با تبیین دستاوردهای این حضور گسترده افزود: این حضور در صحنه، حرکتی دشمنشکن بود که موجب یأس و ناامیدی جریان معاند شد و در مقابل، روحیه و دلگرمی رزمندگان اسلام و مدافعان امنیت را دوچندان کرد. مردم با ایستادگی خود در این تجمعات، ضمن کمک به نیروهای نظامی و انتظامی در حفظ امنیت درونشهری، به دشمن ثابت کردند که با پایداری و تابآوری خود، اجازهی تحقق هیچیک از اهداف شوم بیگانگان را نخواهند داد.
او ضمن تأکید بر تداوم این مسیر تصریح کرد: این تجمعات که به صورت محلهمحور یا تجمعات گسترده در نقاط مختلف شهر مشاهده میشود، همچنان با قوت ادامه خواهد یافت و مردم شریف ایران اسلامی همواره نشان دادهاند که هر زمان نیاز باشد، گوشبهفرمان رهبر معظم انقلاب در میدان حضور خواهند داشت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس در بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت تبیین جایگاه این شورا و تفاوت آن با سایر نهادها اشاره کرد و گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که در ۱۲ مرداد سال ۱۳۵۹ به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تأسیس شد، نهادی سیاستگذار، راهبر و برنامهریز برای مناسبتهای کلان ملی، انقلابی و راهپیماییهاست؛ بنابراین نباید با سازمان تبلیغات اسلامی اشتباه گرفته شود.
ملکمکان در پایان خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی نهادی مستقل با وظایف متفاوت است که تمرکز آن بر امور فرهنگی، تبلیغی، ترویج آموزههای دینی، فعالیتهای قرآنی و برنامههای مذهبی است؛ در حالی که وظیفه اصلی شورای هماهنگی، انسجامبخشی به برنامههای کلان نظام در مناسبتهای خاص انقلابی است.