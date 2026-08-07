باشگاه خبرنگاران جوان - تکمیل زیرساخت‌های دسترسی به پیاده‌راه «مسیر زندگی» در انتهای کوچه ۴۸ بلوار شهید چمران، اقدامی توسعه‌ای در راستای گسترش گردشگری طبیعی و تسهیل دسترسی شهروندان به عرصه‌های تفرجگاهی است که عملیات مناسب‌سازی ورودی این مسیر در مراحل نهایی قرار دارد.

در این راستا علیرضا بیابانی، مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز، در بازدید میدانی از ورودی پروژه پیاده‌راه «مسیر زندگی» در انتهای کوچه ۴۸ بلوار شهید چمران اظهار کرد: این بازدید با حضور معاونان خدمات شهری شهرداری‌های مناطق ۱ و ۶، مدیرعامل شرکت شهرراز و جمعی از کارشناسان و مدیران مرتبط، با هدف بررسی آخرین وضعیت اجرایی پروژه و رفع موانع موجود انجام شد.

او افزود: در این بازدید، اقدامات انجام‌شده برای مناسب‌سازی ورودی مسیر مورد ارزیابی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تسریع در روند اجرایی، تکمیل مسیر و اتصال آن به ابتدای پیاده‌راه «مسیر زندگی» در دامنه کوهسار مهدی (عج) واقع در بلوار آیت‌الله حائری شیرازی اتخاذ شد.

بیابانی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تفرجگاه‌های طبیعی در شیراز تصریح کرد: پیاده‌راه «مسیر زندگی» یکی از پروژه‌های شاخص مدیریت ارتفاعات است که در دامنه کوهسار مهدی (عج) احداث شده و تا ارتفاعات بام سبز شیراز امتداد دارد و می‌تواند فضایی ایمن، مطلوب و جذاب برای پیاده‌روی، ورزش و بهره‌مندی شهروندان از طبیعت فراهم کند.

مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: با اجرای عملیات مناسب‌سازی ورودی این مسیر و تکمیل بخش‌های باقی‌مانده، پیش‌بینی می‌شود این پروژه همزمان با هفته دولت سال جاری در اختیار شهروندان قرار گیرد و گامی مؤثر در افزایش سرانه فضا‌های تفریحی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشد.

گفتنی است، توسعه این مسیر شاخص در دامنه کوهسار مهدی (عج)، ظرفیت‌های تفرجگاهی منطقه را به طور محسوسی ارتقا می‌دهد. این اقدام با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری طبیعی، مسیر‌های ایمن و جذابی را برای پیاده‌روی و ورزش شهروندان در پهنه‌های سبز کوهستانی ایجاد می‌کند.

منبع: شهرداری شیراز