باشگاه خبرنگاران جوان - محمد امین حسینی گفت: آتشسوزی ساعت سه بامداد روز پنجشنبه (۱۵ مردادماه) در ضلع جنوب غربی منطقه حفاظتشده کوه دیل آغاز و بلافاصله نیروهای امدادی و دستگاههای مسئول برای مهار آن به منطقه اعزام شدند.
وی ابراز کرد: در عملیات اطفای حریق، نیروهای هلالاحمر، تیم واکنش سریع فرمانداری، اداره حفاظت محیطزیست، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، بخشداری و جوامع محلی مشارکت داشتند.
مدیر حفاظت محیطزیست گچساران بیان کرد: به دلیل شرایط توپوگرافی منطقه، سخت گذر بودن مسیرها و تاریکی هوا، عملیات مهار آتش با دشواری همراه بود، اما با تلاش مستمر نیروها، آتشسوزی ساعت یک بامداد روز جمعه به طور کامل مهار شد.
حسینی گفت: بیش از ۵۰ نفر بصورت بیوقفه در عملیات مهار آتش حضور داشتند.
وی ادامه داد: هماکنون تیمهای پایش در منطقه مستقر هستند و وضعیت محل وقوع آتشسوزی را به منظور جلوگیری از شعلهور شدن دوباره آتش به طور مستمر رصد میکنند.
منبع:ایرنا