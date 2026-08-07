باشگاه خبرنگاران جوان - محمد امین حسینی گفت: آتش‌سوزی ساعت سه بامداد روز پنج‌شنبه (۱۵ مردادماه) در ضلع جنوب‌ غربی منطقه حفاظت‌شده کوه دیل آغاز و بلافاصله نیروهای امدادی و دستگاه‌های مسئول برای مهار آن به منطقه اعزام شدند.

وی ابراز کرد: در عملیات اطفای حریق، نیروهای هلال‌احمر، تیم واکنش سریع فرمانداری، اداره حفاظت محیط‌زیست، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، بخشداری و جوامع محلی مشارکت داشتند.

مدیر حفاظت محیط‌زیست گچساران بیان کرد: به دلیل شرایط توپوگرافی منطقه، سخت گذر بودن مسیرها و تاریکی هوا، عملیات مهار آتش با دشواری همراه بود، اما با تلاش مستمر نیروها، آتش‌سوزی ساعت یک بامداد روز جمعه به طور کامل مهار شد.

حسینی گفت: بیش از ۵۰ نفر بصورت بی‌وقفه در عملیات مهار آتش حضور داشتند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون تیم‌های پایش در منطقه مستقر هستند و وضعیت محل وقوع آتش‌سوزی را به منظور جلوگیری از شعله‌ور شدن دوباره آتش به طور مستمر رصد می‌کنند.

منبع:ایرنا