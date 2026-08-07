باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیتالله دژکام در خطبههای نماز جمعه امروز شیراز، با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزه فرهنگ قرآنی، توسعه قرآنمحوری را یکی از شاخصهای پیشرفت جمهوری اسلامی دانست و تأکید کرد که تداوم تربیت حافظان قرآن نیازمند تلاش مستمر و قدردانی از این نعمت الهی است.
او با تحلیل ابعاد نبرد کنونی، اظهار داشت: امروز جنگ میان حق و باطل تنها در میدانهای نظامی نیست؛ دشمن با استفاده از ابزارهای فرهنگی و فناوریهای روز نظیر تلفنهای همراه، در پی نفوذ در سبک زندگی مردم است. این جنگ فرهنگی در تمام دقایق زندگی روزمره جریان دارد.
دژکام در ادامه، صیانت از ارزشهای دینی و عفاف را مسئولیتی همگانی دانست و بر ضرورت تذکر لسانی و مطالبهگری اجتماعی برای حفظ حریمهای دینی تأکید کرد.
نماینده ولیفقیه در فارس با یادآوری الگوی حمایت مردمی از نیروهای مسلح در حوادث اخیر، افزود: همانگونه که همبستگی مردم با ارتش و سپاه موجب عقبنشینی دشمن شد، این الگو باید در عرصه دفاع از ارزشهای فرهنگی نیز بازتولید شود.
آیتالله دژکام با استناد به جایگاه ولایت و نقش هدایتگری ائمه (ع)، بر اهمیت انسجام ملی در مقاطع حساس تاریخی تأکید کرد.
او همچنین با خطاب قرار دادن جریانهای سیاسی، خواستار پایان دادن به سهمخواهیهای جناحی شد و گفت: اگر گروههای سیاسی با خدا معامله کنند و مسیر ولایت را انتخاب نمایند، خداوند برکات بیشماری را نصیب آنان خواهد کرد.
امام جمعه شیراز در پایان، ضمن قدردانی از نقش جهاد دانشگاهی در تحقق «اقتدار علمی در افق مقاومت» و از خدمات خبرنگاران در روایت صحیح واقعیتها، بر اهمیت نقش رسانهها در ارتقای آگاهی عمومی تأکید کرد.