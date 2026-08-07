کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت:توجه به رعد و برق و احتمال باد شدید از سم پاشی و کوددهی برگی در ساعات بعدازظهر خودداری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به احتمال رعد و برق، از انجام عملیات آبیاری سنگین خودداری شود چراکه منجر به غرقابی شدن و شست و شوی کوتاه سطحی می شود.

به گفته وی، با توجه به رعد و برق و احتمال باد شدید از سم پاشی و کوددهی برگی در ساعات بعدازظهر خودداری شود چراکه منجر به شست و شوی مواد مفید و هدررفت هزینه کشاورزان می شود.

غلامی ادامه داد: در مزارع مستقر در مناطق کوهستانی مانند ارتفاعات زاگرس کشاورزان مراقب آسیب های ناشی از وزش  باد شدید و رعد و برق به سازه های گلخانه ای یا پوشش های پلاستیک باشند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با بیان اینکه گرد و غبار می تواند باعث کاهش نور به گیاهان داخل گلخانه ها شود، افزود:  مدیریت نور یا شست و شوی پوشش های شفاف در زمان مناسب  به کشاورزان توصیه می شود. همچنین وزش باد شدید می تواند باعث شکستگی ساقه ها، ریزش میوه و  آسیب به پوشش های گلخانه ای شود، بنابراین اگر درختان در مرحله گل دهی یا میوه دهی هستند از اقدامات محافظتی مثل بادگیرهای طبیعی استفاده شود.

وی گفت: عملیات حساس کشاورزی مثل سم پاشی، کوددهی و آبیاری به ساعات صبح زود منتقل شود تا اثرات رعد و برق عصر گاهی کاهش یابد.

 براساس آمار میانگین کل بارندگی از ابتدای سال زراعی تا سیزدهم مرداد ۲۲۹.۷ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۱۳۲.۵ میلی متر و دوره بلندمدت ۲۲۷.۶ میلی متر بوده است که این امر افزایش ۷۳.۳ درصدی نسبت به سال قبل و ۰.۹ درصدی دوره نرمال را نشان می دهد.

طبق نقشه های هواشناسی امروز جمعه در برخی مناطق استان های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی، دامنه ها و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و شنبه در برخی نقاط مازندران و دامنه ها و ارتفاعات البرز مرکزی و یکشنبه در ارتفاعات البرز مرکزی و طی روزهای آتی در ارتفاعات و دامنه در زاگرس در استان های کردستان، لرستان، همدان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، شمال خوزستان، جنوب و شمال فارس در ساعات بعداز ظهر و اوایل شب رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود.

 

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
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