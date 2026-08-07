نماز عزت آفرین جمعه این هفته در مصلی امام علی( ع ) کرمان برگزار شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - نماینده ولی فقیه در خطبههای نماز جمعه این هفته کرمان با گرامیداشت یاد شهدای مدافع حرم، آنان را اسوههای جهاد و هجرت خواند که کیلومترها دورتر از مرزهای جغرافیایی برای دفاع از حریم اهل بیت (ع) جانفشانی کردند.
حجتالاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و یاد شهید محمود صارمی، به شرایط حساس کشور و جبهه مقاومت اشاره کرد و افزود: امروز کشور در محاصره تبلیغاتی چندلایه قرار دارد که شامل انتشار اخبار دروغ، تحلیلهای مغرضانه، وارونهنمایی حقایق و انکار محسنات نظام جمهوری اسلامی است ودر چنین شرایطی، خبرنگار متعهد و وظیفهشناس باید با ارائه تحلیلهای دقیق و بهموقع، این محاصره ناجوانمردانه را خنثی کند.
امام جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی، تقویت نگاه دینی در دانشگاهها و پیوند علم و ثروت را از دستاوردهای این نهاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد و بر ضرورت رعایت حقوق واقفان و مسئولیت سنگین متولیان موقوفات تأکید کرد.
حجتالاسلام علیدادی سلیمانی همچنین با تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، به شباهتهای دوران امامت این دو امام همام اشاره کرد و گفت: در هر دو دوره، جبهه معاند با خط تخریب و تکذیب، هجمههای سیاسی و اعتقادی را علیه جایگاه امامت به اوج رساند و تلاش کرد تا با ایجاد یک محاصره نامرئی، یاران را از اطراف امام پراکنده کند.
وی در ادامه خطبهها با اشاره به تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی تأکید کرد: ایران تهدیدها را جدی میگیرد و برای هر پاسخی آماده است، اگرچه تجربه ثابت کرده که دشمنان همواره در برابر صلابت ملت ایران عقبنشینی کردهاند.
امام جمعه کرمان با تأکید بر اینکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد، چهار جبهه اصلی را برای پیروزی نهایی ضروری دانست و گفت: نخست، جبهه میدان و رزمندگان که با فداکاری، ایران را به عنوان ابرقدرت نوظهور در جهان معرفی کردهاند، دوم، حضور استوار مردم که همچون محافظان تنگه احد، دشمن را ناامید کردهاند، سوم، جبهه دیپلماسی که با تیزهوشی و مراقبت در برابر نقشههای دشمن، گام برمیدارد و چهارم، جبهه خدمت و تلاش دولتمردان برای تأمین کالاهای اساسی و مبارزه با کمبودها است.
وی ضمن هشدار نسبت به انتشار حرفهای ناامیدکننده از سوی برخی افراد در رسانهها که دم از تسلیم میزنند، تصریح کرد: در شرایط جنگی، هیچکس نباید به این سخنان ناامیدکننده توجه کند، همچنین کسانی که با سیاهنمایی، دستاوردهای نظام در برابر استکبار را ضعیف جلوه میدهند، آب در آسیاب دشمن میریزند.
حجتالاسلام علیدادی سلیمانی در پایان با دعوت همگان به تبعیت از فرماندهی کل قوا، ابراز امیدواری کرد که با وحدت و پایداری در این چهار جبهه، پیروزی نهایی جبهه مقاومت قریبالوقوع باشد.
منبع: روابط عمومی