مدیر کل صداوسیمای استان گلستان پیش از خطبه های نماز جمعه در مصلای گرگان گفت: خبرنگاران چشم بیدار، گوش شنوا و زبان گویای مردم هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضویرسول شکری نیا گفت:خبرنگاران با اطلاع رسانی و بیان حقایق به مردم، خدمت بزرگی به جامعه عرضه می‌کنند.

وی ادامه داد:خبرنگاران در ایران اسلامی همواره در دفاع از مرز‌های عقیدتی و جغرافیایی جانفشانی کرده‌اند، همان گونه که تعدادی از شهدای جنگ تحمیلی نیز از این قشر بودند.

وی اضافه کرد:بیان حکیمانه حقایق و وقایع در حد مقدور، ایجاد روحیه امید، نشاط و آرامش در مخاطب، تلاش برای پیشرفت و اعتلای کشور، تقویت روحیه شهامت و شجاعت در جامعه از وظایف اصلی رسانه‌ها و خبرنگاران است.

برچسب ها: خبرنگاران ، روز خبرنگار
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