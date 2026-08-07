کرملین روز جمعه اعلام کرد که پوتین در تماس تلفنی با رئیس امارات بر اهمیت دستیابی سریع به توافقات برای عادی‌سازی اوضاع خاورمیانه تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کرملین روز جمعه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، طی یک تماس تلفنی با محمد بن زاید آل نهیان، رئیس‌امارات متحده عربی، درباره اوضاع خاورمیانه در میان تشدید تنش‌ها گفت‌و‌گو کرده است.

بر اساس اعلام کرملین، دو رهبر «بر اهمیت دستیابی سریع به توافقات برای عادی‌سازی اوضاع، با در نظر گرفتن منافع مشروع کشور‌های منطقه» تأکید کردند.

پوتین همچنین رئیس‌ امارات را در جریان آخرین تحولات درگیری اوکراین قرار داد و اصرار داشت که کی یف در حال تشدید «فعالیت‌های تروریستی» خود علیه جمعیت غیرنظامی و زیرساخت‌های روسیه است.

منبع: ریانووستی

برچسب ها: رئیس‌جمهور روسیه ، دولت امارات
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