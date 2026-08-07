\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0631\u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc - \u0646\u0634\u0633\u062a \u062e\u0628\u0631\u06cc \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0635\u0628\u062d \u0631\u0648\u0632 \u0634\u0646\u0628\u0647 (\u06f1\u06f7 \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f) \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u06f1\u06f7 \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f \u062f\u0631 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u0645 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647\u200c\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0646\u0627\u0645\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.