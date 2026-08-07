نشست خبری مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان صبح روز شنبه برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - نشست خبری مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان صبح روز شنبه (۱۷ مرداد) برگزار می‌شود.

۱۷ مرداد در تقویم کشورمان به‌عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است.

برچسب ها: نشست خبری رئیس جمهور ، مسعود پزشکیان ، روز خبرنگار
خبرهای مرتبط
رئیس‌جمهور: جاری شدن آموزه‌های قرآن در محیط کار، زمینه‌ساز پیشرفت و عدالت است
رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی صادقانه با مردم:
اگر تا امروز مانده‌ایم، به‌خاطر مردم نجیب ایران است/ حتی گلایه‌مندان هم همراهی کردند
پزشکیان: استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
دستاوردی برای توضیح داری آقای رئیس جمهور ....واقعا متاسفم برای اونایی که بهش رای دادن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
بدترین رئیس جمهور تاریخ
۰
۰
پاسخ دادن
تصاویر جدید از پهپادهای منهدم‌شده آمریکا توسط سپاه
برخی افراد برای حضور با پوشش‌های ناهنجار در جامعه از خارج از کشور پول می‌گیرند/ خبرنگاری ادامه رسالت حضرت زینب (س) در تبیین حقیقت است
چارچوب کلی تفاهم با عمان مشخص شده است
برگزاری نشست خبری رئیس‌جمهور در روز شنبه
آذربایجان کتاب گشوده تاریخ ایران و مدرسه آزادگی و تمدن است
دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره: ترامپ اکنون التماس توافقی را می‌کند که خودش ویران کرد
آخرین اخبار
دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره: ترامپ اکنون التماس توافقی را می‌کند که خودش ویران کرد
چارچوب کلی تفاهم با عمان مشخص شده است
تصاویر جدید از پهپادهای منهدم‌شده آمریکا توسط سپاه
برگزاری نشست خبری رئیس‌جمهور در روز شنبه
برخی افراد برای حضور با پوشش‌های ناهنجار در جامعه از خارج از کشور پول می‌گیرند/ خبرنگاری ادامه رسالت حضرت زینب (س) در تبیین حقیقت است
آذربایجان کتاب گشوده تاریخ ایران و مدرسه آزادگی و تمدن است
پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت ابوالقاسم قاسم‌زاده روزنامه‌نگار پیشکسوت
محسن رضایی: اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد
مدیریت سهام عدالت باید به مردم واگذار شود
قالیباف: واقعیت‌ها را بپذیرید و به تعهدات‌تان عمل کنید
مسعود پزشکیان: قیمت کالابرگ افزایش پیدا خواهد کرد/ سایپا و چند شرکت دیگر هم مثل ایران‌خودرو واگذار خواهند شد