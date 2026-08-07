باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - حجت‌الاسلام قربانعلی برقرار در خطبه‌های نماز جمعه امروز گرگان، عمده‌ترین رمز ناکامی آمریکا را اتحاد، همدلی و همبستگی مثال‌زدنی ملت ایران دانست.

امام جمعه موقت گرگان با بیان اینکه امروز مهم‌ترین نیاز جامعه، حفظ وحدت و انسجام ملی است، افزود: قرآن کریم، روایات اهل‌بیت (ع) و تأکیدات رهبر معظم انقلاب همگی بر ضرورت تقویت همدلی و پرهیز از اختلاف تأکید دارند، زیرا بزرگ‌ترین سرمایه هر ملت، اتحاد و همبستگی درونی آن است.

وی با اشاره به فراز‌هایی از نهج‌البلاغه درباره دوران حکومت امیرالمؤمنین (ع)، گفت: حضرت علی (ع) علت غلبه دشمنان را نه حقانیت آنان، بلکه اتحاد و اطاعت از فرماندهانشان دانسته‌اند و در مقابل، اختلاف و نافرمانی از امام حق را زمینه‌ساز شکست جبهه حق معرفی کرده‌اند.

حجت‌الاسلام برقرار تاکید کرد: دشمنان بدانند که ملت ایران، متحد و یکپارچه، تا پای جان از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع خواهد کرد و تهدید‌های پوچ آنان هیچگاه خللی در عزم راسخ این مردم ایجاد نخواهد کرد.