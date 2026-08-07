باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - ماموستا سیداحسن حسینی در خطبههای نماز جمعه سنندج اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونی با حمله نظامی، تهدید و ترور رهبر شهید، فرماندهان نظامی و مردم، به اهداف خود نرسیدند و ذلیل و بیآبرو شدند.
وی افزود: مجاهدت نیروهای مسلح و تلاش شبانهروزی آنان و میدانداری ۱۶۰ روزه مردم انقلابی کشورمان، بسیار ارزشمند و مانع تحقق اهداف شوم دشمنان شد.
مطالبات اجتماعی و رفع مشکلات شهروندان
خطیب جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود به حمله سگهای ولگرد در سنندج به کودکان و کشته و زخمی شدن چند کودک اشاره کرد و خواستار جدیت همه دستگاههای مسئول برای جمعآوری سگها و رفع خطر از شهروندان شد.
وی همچنین با اشاره به چالشهای زیرساختی، بر لزوم رفع مشکل تأمین آب شرب در مناطق منفصل شهری «نایسر» و «آساوله» و ضرورت صرفهجویی در مصرف منابع انرژی (آب و برق) تأکید کرد.
اقتصاد سلامت در سایه آموزههای دینی
وی در ادامه خطبه ها به توصیههای قرآن مبنی بر طلب برکت توسط بندگان از خداوند اشاره کرد و گفت: انسان مسلمان باید از گناه، کسب مال حرام و خیانت در امانت پرهیز کند.
امام جمعه موقت سنندج، صداقت را عامل برکت در خانواده اسلامی دانست و افزود: صداقت موجب رستگاری و سربلندی در دنیا و آخرت میشود اما دروغ و عدم صداقت، مایه بدبختی و عذاب الهی است.
امام جمعه موقت سنندج با تبیین جایگاه اقتصاد اسلامی، یادآور شد: رفاه واقعی در سایه رعایت حقوق دیگران و دوری از ربا، رشوه و کمفروشی حاصل میشود.
وی در پایان ضمن تأکید بر وظیفه اجتماعی مسلمانان در پرداخت زکات (بهویژه محصولات کشاورزی) و حمایت از اقشار آسیبپذیر، اقتصاد سالم را در گرو پایبندی به آموزههای الهی دانست.