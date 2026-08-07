عملکرد مفتضحانه آمریکا در حمله، حتی سرزنش دوستان و متحدانش را هم به همراه داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه حمله به ایران را بزرگترین اشتباه محاسباتی آمریکا دانست وگفت: دست بالای ایران در این جنگ روز به روز بر دشمن روش‌تر می‌شود. تا امروز در مقابل هر تجاوز پاسخ‌هایی از ایران دریافت کرده که جز پشیمانی برایش نداشته وتهدید جمهوری اسلامی به نابودی زیر ساخت‌ها اشتباه بزرگ بعدی است که در این صورت ایران پاسخی کوبنده‌تر دارد.



امروز عملکرد مقتدرانه جمهوری اسلامی، ترس متحدان منطقه‌ای آمریکا و احساس خطر را به همراه داشته است که به وعده‌های پوچ آمریکا واقف شده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی اقتدار امروز ایران را نتیجه انسجام ملی، نیرو‌های مسلح مقتدر و حمایت از نظام با محوریت ولایت فقیه دانست وگفت: حفظ وحدت و انسجام ملی همان مولفه‌ای است که رهبر شهید برآن تاکید داشتند و نباید خدشه‌ای به آن وارد شود.