باشگاه خبرنگاران جوان - سیدانور رشیدی با اشاره به روند رو به رشد ساختوسازهای غیرمجاز در حاشیه سنندج اظهار کرد: در صورت بیتوجهی به این روند، شهر در آینده با مشکلاتی مشابه آنچه امروز در نایسر شاهد آن هستیم، روبهرو خواهد شد.
وی افزود: تبدیل برخی روستاها به نواحی منفصل شهری بدون پیشبینی زیرساختهای لازم، مشکلات متعددی را در حوزه خدمات شهری، حملونقل و مدیریت شهری ایجاد کرده و نباید اجازه داد این تجربه در سایر مناطق تکرار شود.
شهردار سنندج یکی از عوامل مؤثر در افزایش تخلفات ساختمانی را ارائه انشعابات آب، برق و گاز به ساختمانهای فاقد مجوز عنوان کرد و گفت: تا زمانی که بناهای غیرمجاز از خدمات زیربنایی برخوردار شوند، انگیزه برای ادامه ساختوسازهای غیرقانونی از بین نخواهد رفت. از این رو، دستگاههای خدماترسان باید پیش از واگذاری هرگونه انشعاب، استعلام قانونی از شهرداری دریافت کنند.
رشیدی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اراضی قولنامهای اشاره کرد و افزود: شهرداری با تدوین چکلیستی تخصصی و تهیه مصوبهای در شورای اسلامی شهر، سازوکاری قانونی برای تعیین تکلیف و صدور مجوز ساخت در این اراضی تدوین کرده است که پس از تأیید نهایی، بخشی از مشکلات مالکان این اراضی برطرف خواهد شد.
وی همچنین از اجرای پروژه احداث کمربندی ۲۴ متری در نایسر خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف کاهش مشکلات ترافیکی، بهبود دسترسی و ارتقای خدمات شهری در این منطقه در دستور کار شهرداری قرار دارد.
شهردار سنندج با تأکید بر ضرورت ایجاد کمربند سبز در حاشیه شهر گفت: دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی باید اراضی تحت تملک خود را برای اجرای این طرح در اختیار شهرداری قرار دهند تا ضمن حفاظت از حریم شهر، از گسترش بیرویه ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری شود.
رشیدی در پایان با تأکید بر ضرورت جلوگیری از الحاق بیضابطه روستاها به محدوده شهری، خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح توسعه شهری و پیشگیری از شکلگیری سکونتگاههای فاقد زیرساخت، نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاههای مسئول است.