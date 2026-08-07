کارشناس هواشناسی قم، با اعلام وضعیت هشدار نارنجی از وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و خیزش گردوخاک در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - مرتضی اسماعیلی، کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و خیزش گردوخاک در استان نسبت به مخاطرات ناشی از آن طی دو روز آینده،اعلام هشدار سطح نارنجی کرد.

او زمان دقیق آغاز این مخاطره را ظهر امروز جمعه شانزدهم مرداد ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد و افزود: این وضعیت تا اواخر وقت شنبه هفدهم مرداد ماه با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در برخی نقاط گردوخاک به طول می‌انجامد.

اسماعیلی با تأکید بر اینکه همه مناطق استان قم تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند، نسبت به توصیه های خودمراقبتی در شرایط گردو غبار تاکید کرد.