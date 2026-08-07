باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه توافقنامه دفاعی سهجانبه مشترکی را در مکه امضا کردند. این خبر در بیانیه مشترکی اعلام شد.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، این توافقنامه دفاعی مشترک را امضا کردند.
این پیمان دفاعی تصریح میکند که حمله مسلحانه علیه هر یک از امضاکنندگان، حمله علیه هر سه کشور محسوب خواهد شد.
این بیانیه میافزاید که این توافق با هدف تقویت «بازدارندگی جمعی در برابر تمام اشکال تجاوز» انجام شده است.
منبع: آناتولی