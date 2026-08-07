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یک پیام از میدان به خیابان + فیلم

مردم در پاسخ به پیام رزمندگان، بر ایستادگی و حمایت تا پایان راه تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در یکصد و ششمین شب تجمعات خود جوش مردم در تهران خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما با یک پیام به میان مردم رفتند، پیامی که پاسخش را خود مردم دادند.

 

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