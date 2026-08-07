دولت در فصل برداشت برنج، حامی شالیکاران گیلانی باشد

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر رشت که با حضور پرشور مردم خداجو در مصلی امام خمینی (ره) رشت برگزار شد، ضمن دعوت همگان به تقوای الهی، با استناد به خطبه ۸۳ و حکمت ۳۴۸ نهج‌البلاغه، بر لزوم پرهیز از گناهان و معاصی تأکید کرد و اظهار داشت: عمر انسان و نعمت‌های الهی به سرعت سپری می‌شوند و انسان خردمند کسی است که از گناهانی که خشم و غضب پروردگار را در پی دارد و موجب هلاکت و سقوط می‌شود، دوری گزیند.

نماینده مقام معظم رهبری در گیلان در خطبه دوم، با گرامیداشت سالروز شهادت شهید محمود صارمی و تبریک روز خبرنگار به تمامی تلاشگران عرصه خبر و رسانه، به فرا رسیدن ایام حزن‌انگیز اواخر ماه صفر، سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) اشاره کرد و گفت: بر اساس روایات اسلامی، انسان در روز قیامت با کسی محشور می‌شود که در دنیا او را دوست داشته باشد؛ لذا باید تلاش کنیم محبت خدا، پیامبر (ص) و اهل‌بیت (ع) را در دل بپرورانیم. وی همچنین با اشاره به سیره امام حسن مجتبی (ع)، بر اهمیت تکریم مهمان و حُسن خلق در معاشرت‌ها تأکید کرد.



حضرت آیت‌الله فلاحتی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه و جبهه مقاومت اشاره کرد و افزود: مقاومت ملت مسلمان ایران، جبهه مقاومت و ایستادگی مسئولان در برابر زیاده‌خواهی‌ها و جنایات آمریکا باعث شده تا استکبار جهانی مجبور به خروج تدریجی و ذلیلانه از منطقه شود.

امام جمعه رشت با انتقاد شدید از معدود تفکرات سازش‌کارانه در داخل کشور تصریح کرد: جای تعجب است که عده‌ای با وجود مشاهده سابقه جنایت، فریبکاری و عهدشکنی آمریکایی‌ها، همچنان دم از سازش می‌زنند و گمان می‌کنند راه حل مشکلات اقتصادی در گرو سازش با آمریکاست. ملت ایران، از پیر تا جوان، چهره واقعی و جنایتکار آمریکا را شناخته‌اند. آمریکا کشوری غیرقابل اعتماد است و ما در مذاکرات و تعاملات جهانی قرار نیست به استکبار امتیازی بدهیم. خط قرمز ما در تمامی این مسائل، فرمایشات و تدابیر رهبر عزیز انقلاب،حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) است.



نماینده مقام معظم رهبری در گیلان با تقدیر از حضور حماسی مردم رشت در مراسم عزاداری ایام محرم و صفر، بیان کرد: از حضور پرشور مردان، زنان، جوانان و نوجوانانی که در این شب‌های عزیز با لباس‌های مشکی در خیابان‌ها و مراسمات عزاداری حاضر شدند، صمیمانه تشکر می‌کنم. وی با دعای ویژه برای بانوان شرکت‌کننده در این مراسمات افزود: خداوند این خواهران و بانوان عفیفه‌ای که در خیابان‌ها برای اقامه عزا حضور پیدا می‌کنند را با حضرت فاطمه زهرا (س) محشور بفرماید.

دولت مانع از ضرر و زیان شالیکاران شود

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان خطبه‌ها، با اشاره به آغاز فصل برداشت برنج در استان گیلان، به دغدغه مهم کشاورزان پرداخت و خاطرنشان کرد: پس از ماه‌ها تلاش و زحمت شالیکاران عزیز، اکنون زمان برداشت محصول فرا رسیده است. از دولتمردان، مسئولان جهاد کشاورزی و دست‌اندرکاران انتظار می‌رود تدابیری اتخاذ کنند تا در روند بازار، کشاورزان زحمتکش ما دچار آسیب و زیان نشوند؛ البته در این میان باید حقوق مصرف‌کنندگان نیز که بخش عظیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، مدنظر قرار گیرد تا تعادل در بازار حفظ شود.

منبع : روابط عمومی