طبق اعلام شبکه ای بی سی، نگرانی خاص بر کاهش موجودی موشک‌های تهاجمی دوربرد از جمله ATACMS و PrSM متمرکز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه خبری‌ ای‌بی‌سی نیوز گزارش داد که ذخایر موشکی آمریکا در طول درگیری با ایران به طور قابل توجهی کاهش یافته است و این امر به طور بالقوه توانایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را برای دستور حملات بیشتر محدود می‌کند.

یک مقام آمریکایی گفت که ذخایر موشکی آمریکا «به شدت کم» است و افزود که نگرانی خاص بر کاهش موجودی موشک‌های تهاجمی دوربرد از جمله ATACMS و PrSM متمرکز شده است، زیرا این درگیری تا حد زیادی از فواصل امن یا از طریق حملات هوایی انجام شده است.

در همین حال، مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) دریافت که ذخایر رهگیر‌های پاتریوت آمریکا دو سوم کاهش یافته است، در حالی که موجودی موشک‌های تاد (THAAD) به نصف کاهش یافته است.

سی‌ان‌ان پیشتر به نقل از منابع خود گزارش داده بود که ارتش آمریکا تقریباً ۸۰٪ از موجودی موشک‌های تاد خود را در مقایسه با سطوح قبل از درگیری و حدود نیمی از رهگیر‌های پاتریوت خود را استفاده کرده است.

واشنگتن پست در ۵ اوت به نقل از منابع خود گزارش داد که ترامپ در ۳۱ ژوئیه از پیت هگست، وزیر جنگ، خواسته است توضیح دهد که چرا ظاهراً در مورد کمبود شدید مهمات در طول درگیری با ایران به او اطلاعات نادرست داده شده است. این روزنامه گفت که این تبادل نظر، نشان‌دهنده ناامیدی فزاینده ترامپ از هگزت است. ترامپ بعداً این ادعا‌ها را رد کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: موشک پاتریوت ، تسلیحات نظامی آمریکا ، جنگ ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
خشم ترامپ از هگست در پی کمبود ذخایر موشکی
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
جنگ ایران به چالش جدید هگست تبدیل شد؛
فشار‌ها بر وزیر جنگ آمریکا افزایش می‌یابد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
بشنو ولی باور نکن .
نمایشه....
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
بخدا هیچی کم ندارن دارن دروغ میگن!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
نمیدونم چرا باید برای ما مهم باشه که ذخایر اونا رو به اتمامه
در صورتی که تحت هر شرایطی داریم ضربه مبخوریم
۰
۰
پاسخ دادن
توافق ایران و ترامپ: سه سناریو برای آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
حملات سنگین انصارالله به مواضع مزدوران سعودی در مأرب و حضرموت
ادعای ترامپ: ممکن است به زودی توافقی حاصل شود
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
آخرین اخبار
وزیر خزانه‌داری آمریکا: توافق برای آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز نزدیک است
ترکیه: توافق دفاعی با عربستان و پاکستان علیه هیچ کشوری نیست
عربستان: توافق دفاعی با ترکیه و پاکستان به معنای تشکیل یک محور نظامی نیست
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
طراحان طرح شکست‌خورده براندازی ایران از موساد برکنار شدند
ادعای ترامپ: سابقه تاریخی تنها مانع پیروزی جمهوری‌خواهان است
گاردین: جنگ ترامپ ممکن است در صندوق‌های رأی آمریکا تعیین تکلیف شود
بیش از هزار کودک مهاجر بدون همراه، در انتظار انتقال به اسپانیا هستند
سامانه موشکی پاتریوت چیست و چرا ذخایر آن رو به اتمام است؟
اروپا از ارسال موشک‌های پاتریوت به اوکراین خودداری کرد
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه را در مکه امضا کردند
ای‌بی‌سی: ذخایر کلیدی موشک‌های آمریکا در بحبوحه درگیری با ایران «به شدت کاهش یافته» است
پوتین با رئیس امارات در مورد خاورمیانه گفت‌و‌گو کرد
ادعای ترامپ: ممکن است به زودی توافقی حاصل شود
توافق ایران و ترامپ: سه سناریو برای آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد
گلوبال تایمز: استراتژی جدید آمریکا خطر جنگ هسته‌ای جهانی را افزایش می‌دهد
حملات سنگین انصارالله به مواضع مزدوران سعودی در مأرب و حضرموت
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
آمریکا برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته واردات نفت از عربستان را به صفر رساند
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
ارزیابی اطلاعاتی آمریکا:پوتین ممکن است با «تهاجم محدود» ناتو را بیازماید
ترامپ در جنگی گیر کرده که راه خروجی از آن دیده نمی‌شود
کاهش ۳۴ درصدی ترافیک هرمز در هفته جاری؛ نگاه بازار به نتیجه توافق ایران و عمان
پیشنهاد فرانسه به هند برای تولید مشترک جنگنده رافال
ترامپ و بن‌سلمان درباره ایران گفت‌و‌گو می‌کنند