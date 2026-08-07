باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه خبری ایبیسی نیوز گزارش داد که ذخایر موشکی آمریکا در طول درگیری با ایران به طور قابل توجهی کاهش یافته است و این امر به طور بالقوه توانایی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، را برای دستور حملات بیشتر محدود میکند.
یک مقام آمریکایی گفت که ذخایر موشکی آمریکا «به شدت کم» است و افزود که نگرانی خاص بر کاهش موجودی موشکهای تهاجمی دوربرد از جمله ATACMS و PrSM متمرکز شده است، زیرا این درگیری تا حد زیادی از فواصل امن یا از طریق حملات هوایی انجام شده است.
در همین حال، مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS) دریافت که ذخایر رهگیرهای پاتریوت آمریکا دو سوم کاهش یافته است، در حالی که موجودی موشکهای تاد (THAAD) به نصف کاهش یافته است.
سیانان پیشتر به نقل از منابع خود گزارش داده بود که ارتش آمریکا تقریباً ۸۰٪ از موجودی موشکهای تاد خود را در مقایسه با سطوح قبل از درگیری و حدود نیمی از رهگیرهای پاتریوت خود را استفاده کرده است.
واشنگتن پست در ۵ اوت به نقل از منابع خود گزارش داد که ترامپ در ۳۱ ژوئیه از پیت هگست، وزیر جنگ، خواسته است توضیح دهد که چرا ظاهراً در مورد کمبود شدید مهمات در طول درگیری با ایران به او اطلاعات نادرست داده شده است. این روزنامه گفت که این تبادل نظر، نشاندهنده ناامیدی فزاینده ترامپ از هگزت است. ترامپ بعداً این ادعاها را رد کرد.
منبع: تاس