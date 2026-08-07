باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، پس از ماه‌ها تشدید تنش در خاورمیانه، ادعا کرد که مقامات ایرانی خواهان دستیابی به توافقی با واشنگتن هستند و «نمی‌خواهند مورد هدف قرار گیرند».

ترامپ در مصاحبه‌ای که روز جمعه با پانچ‌بول نیوز منتشر شد، مدعی شد: «ببینید، واضح است که آنها نمی‌خواهند مورد هدف قرار گیرند. آنها می‌خواهند توافق کنند. بنابراین، خواهیم دید.»

واشنگتن و تهران در ۱۸ ژوئن توافقنامه چارچوبی امضا کردند و مذاکرات برای توافق نهایی را آغاز کردند، اما این مذاکرات بعداً به دلیل اختلافات بر سر تضمین‌های امنیتی و آزادی ناوبری از طریق تنگه هرمز متوقف شد.

تنش‌ها ماه گذشته و پس از آنکه آمریکا حملات تازه‌ای را در داخل ایران انجام داد، دوباره شعله‌ور شد و تهران را به انجام حملات تلافی‌جویانه در سراسر منطقه، از جمله در اردن، بحرین و کویت، وادار کرد.

ترامپ روز پنج‌شنبه گفت که مذاکرات با ایران به خوبی پیش می‌رود و ممکن است به زودی توافقی حاصل شود.

منبع: آناتولی