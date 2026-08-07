رئیس‌جمهور آمریکا مدعی است مذاکرات با تهران به خوبی پیش می‌رود و ممکن است به زودی توافقی حاصل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، پس از ماه‌ها تشدید تنش در خاورمیانه، ادعا کرد که مقامات ایرانی خواهان دستیابی به توافقی با واشنگتن هستند و «نمی‌خواهند مورد هدف قرار گیرند».

ترامپ در مصاحبه‌ای که روز جمعه با پانچ‌بول نیوز منتشر شد، مدعی شد: «ببینید، واضح است که آنها نمی‌خواهند مورد هدف قرار گیرند. آنها می‌خواهند توافق کنند. بنابراین، خواهیم دید.»

واشنگتن و تهران در ۱۸ ژوئن توافقنامه چارچوبی امضا کردند و مذاکرات برای توافق نهایی را آغاز کردند، اما این مذاکرات بعداً به دلیل اختلافات بر سر تضمین‌های امنیتی و آزادی ناوبری از طریق تنگه هرمز متوقف شد.

تنش‌ها ماه گذشته و پس از آنکه آمریکا حملات تازه‌ای را در داخل ایران انجام داد، دوباره شعله‌ور شد و تهران را به انجام حملات تلافی‌جویانه در سراسر منطقه، از جمله در اردن، بحرین و کویت، وادار کرد.

ترامپ روز پنج‌شنبه گفت که مذاکرات با ایران به خوبی پیش می‌رود و ممکن است به زودی توافقی حاصل شود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دولت ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
مجتبی زنجانی
۱۷:۴۲ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
هرتوافقی باشه تو سودی نمیبری یانکی احمق هرزه سوزن خورده اپستینی .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۳ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
یا سخنگو و وزیر امور خارجه داره به مردم ایران دروغ میگه یا این سگ زرد. مگه مذاکره ای کردن؟!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
پس جنگ صد در صده!!
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۰ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا و اسراییل و اکثر کشورهای مسلمان منطقه هدفشان پایان دادن به جمهوری اسلامی هست و هر نقشه موذیانه ای رو طراحی و اجرا میکنند . امروز نشد فردا.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
انشاالله
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
صحیح
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
هرچه ترامپ بخواد همان می شود.
۲
۱
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