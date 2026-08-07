باشگاه خبرنگاران جوان - افزایش هزینه سوخت، افت ورود گردشگران و تنشهای سیاسی، روند احیای صنعت گردشگری آسیا را کُند کرده است.
چهار سال پس از آغاز بازگشایی مرزهای کشورهای آسیایی پس از همهگیری کرونا، صنعت گردشگری این قاره با موج تازهای از چالشهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی روبهرو شده است؛ چالشهایی که از افزایش هزینه سوخت و اختلال در حملونقل هوایی گرفته تا تنشهای مرزی و درگیریهای منطقهای، روند احیای این صنعت را با ابهام مواجه کرده است.
بر اساس این گزارش، نخستین روز آوریل ۲۰۲۶ همزمان با چهارمین سالگرد بازگشایی تدریجی مرزهای کشورهای جنوب شرق آسیا پس از محدودیتهای کرونایی بود؛ دورهای که بسیاری انتظار داشتند آغازگر رونق دوباره گردشگری در آسیا باشد، اما تشدید درگیریها در خاورمیانه و پیامدهای اقتصادی آن، شرایط متفاوتی را رقم زد.
با آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و لبنان و پاسخ متقابل ایران، بخشی از زیرساختهای حملونقل هوایی منطقه خلیج فارس با اختلال مواجه شد.
بسته شدن مراکز مهم هوایی دبی، ابوظبی و دوحه و همچنین محدود شدن عبور نفت از تنگه هرمز، موجب افزایش شدید قیمت سوخت جت شد؛ موضوعی که بسیاری از شرکتهای هواپیمایی آسیایی را ناچار به کاهش پروازها و افزایش قیمت بلیت کرد.
بر اساس این گزارش، شرکتهای هواپیمایی کمهزینه از جمله ایرآسیا، سبو پاسیفیک و باتیک ایر بخشی از پروازهای خود را کاهش دادهاند و افزایش هزینه سوخت همچنان فشار قابل توجهی بر صنعت هوانوردی آسیا وارد میکند.
افزایش قیمت سوخت به عملکرد مالی شرکتهای هواپیمایی نیز آسیب زده است.
شرکت هواپیمایی کره در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ زیان خالص ۱۴۵.۴ میلیارد وون را ثبت کرد؛ در حالی که در مدت مشابه سال قبل سودده بود.
همچنین سه شرکت بزرگ هواپیمایی چین شامل «ایر چاینا»، «چاینا ساترن» و «چاینا ایسترن» نسبت به ثبت زیان خالص ۸.۳ تا ۹.۹ میلیارد یوان در نیمه نخست سال هشدار دادهاند.
شرکت هواپیمایی سنگاپور نیز با وجود ثبت درآمدهای بیسابقه، به دلیل رشد نزدیک به ۷۹ درصدی هزینه سوخت، زیان خالص فصلی را تجربه کرده است.
تایلند که یکی از مهمترین مقاصد گردشگری آسیاست، در سال ۲۰۲۶ با کاهش پیشبینی ورود گردشگران خارجی روبهرو شد.
دولت این کشور برآورد خود از تعداد گردشگران سال جاری را از ۳۶.۷ میلیون نفر به ۳۳ میلیون نفر کاهش داده است؛ رقمی که همچنان حدود ۱۷ درصد کمتر از رکورد ثبتشده پیش از همهگیری کرونا در سال ۲۰۱۹ محسوب میشود.
همزمان اختلافات مرزی میان تایلند و کامبوج نیز بر صنعت گردشگری دو کشور سایه انداخته است.
ادامه تنشها و بسته ماندن مرز مشترک باعث شده ورود گردشگران تایلندی به کامبوج در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از ۹۶ درصد کاهش یابد و شمار کل گردشگران خارجی کامبوج نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افت محسوسی را تجربه کند.
بر اساس این گزارش، میانمار نیز همچنان با پیامدهای جنگ داخلی، بحران سیاسی، مشکلات اقتصادی و خسارتهای ناشی از زلزله سال ۲۰۲۵ دستوپنجه نرم میکند.
بانک جهانی اعلام کرده است این کشور با چالشهای گستردهای برای احیای صنعت گردشگری روبهروست و امنیت گردشگران همچنان یکی از مهمترین دغدغهها به شمار میرود.
در شرق آسیا نیز تنشهای سیاسی میان چین و ژاپن بر جریان سفرهای بین دو کشور اثر گذاشته است.
در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، ورود گردشگران خارجی به ژاپن دو درصد کاهش یافت، اما کاهش ۵۶.۴ درصدی گردشگران چینی با افزایش سفر گردشگران کرهجنوبی و تایوانی تا حدی جبران شد.
در مقابل، کرهجنوبی از تغییر مسیر بخشی از گردشگران چینی بهره برد و در شش ماه نخست سال بیش از ۱۰ میلیون گردشگر خارجی جذب کرد.
چین نیز در قالب برنامه پنجساله جدید گردشگری خود، هدف جذب سالانه ۱۹۰ میلیون گردشگر خارجی تا سال ۲۰۳۰ و دستیابی به ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد از محل گردشگری ورودی را تعیین کرده است.
ویتنام نیز با وجود تداوم رشد صنعت گردشگری، همچنان توسعه زیرساختهای حملونقل خود را دنبال میکند.
دولت این کشور با مشارکت ارتش در تلاش است فرودگاه بینالمللی «لانگ تان» را تا پایان سال ۲۰۲۶ تکمیل کند. همچنین مطالعات مربوط به پروژه راهآهن سریعالسیر هانوی–هوشیمین ادامه دارد، هرچند زمانبندی اجرای این طرح با ابهامهایی روبهرو شده است.
در همین حال، شرکت هواپیمایی «ویتجت» نیز برای راهاندازی یک شرکت هواپیمایی داخلی در استرالیا درخواست مجوز ارائه کرده است؛ اقدامی که نشان میدهد برخی شرکتهای منطقه، همزمان با چالشهای موجود، همچنان به دنبال توسعه بازارهای جدید هستند.
این گزارش نشان میدهد صنعت گردشگری آسیا در سال ۲۰۲۶ دیگر تنها تحت تأثیر تقاضای سفر قرار ندارد، بلکه بیش از گذشته از تحولات ژئوپلیتیکی، امنیت انرژی، هزینههای حملونقل و روابط سیاسی میان کشورها تأثیر میپذیرد؛ موضوعی که میتواند روند احیای این صنعت پس از همهگیری کرونا را با چالشهای تازهای مواجه کند.
منبع: ایسنا