کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - نيما نائینیان کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار سرمایه در ماه‌های اخیر تحت تأثیر تحولات سیاسی و ریسک‌های ناشی از آن، فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. پس از پایان جنگ، بورس روندی صعودی را در پیش گرفت، اما با امضای توافق و سپس برهم خوردن آن، بازار دوباره وارد فاز منفی شد. با این حال، از سرگیری گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکرات موجب شد بازار بار دیگر شرایط مطلوبی پیدا کند و شاخص کل بورس با ثبت رکوردی جدید، به بالاترین سطح تاریخی خود برسد.

او افزود: رشد اخیر بازار عمدتاً با محوریت نماد‌های بزرگ رقم خورده است و این شرکت‌ها نقش اصلی را در افزایش شاخص کل ایفا کرده‌اند. به تدریج نیز انتظار می‌رود سهام کوچک و متوسط بازار از این روند صعودی بهره‌مند شوند و هرچه زمان بگذرد، این گروه از نماد‌ها نیز شرایط بهتری را تجربه کنند.

نائینیان درباره ارزندگی بازار سرمایه اظهار کرد: از منظر ارزش دلاری، بازار سرمایه همچنان در وضعیت ارزنده‌ای قرار دارد. ارزش دلاری بورس در حال حاضر حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، در حالی که این رقم در اوج خود به حدود ۴۹۰ میلیارد دلار رسیده بود و میانگین تاریخی آن نیز بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار است. بر همین اساس، بازار سرمایه همچنان از ظرفیت مناسبی برای رشد برخوردار است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در صورتی که ریسک‌های ناشی از جنگ و تنش‌های سیاسی از فضای بازار حذف شود، بورس می‌تواند پتانسیل بالایی برای رشد داشته باشد. همچنین با بازگشت آرامش به فضای اقتصادی و تسهیل ورود کالاها، نرخ ارز می‌تواند به یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اثرگذار بر روند بازار سرمایه تبدیل شود.

او به سرمایه‌گذاران توصیه کرد: در شرایط کنونی بهتر است پرتفوی سرمایه‌گذاری به‌صورت متنوع تشکیل شود و بخشی از دارایی‌ها به طلا اختصاص یابد. در صورت بروز مجدد تنش‌ها، طلا می‌تواند نقش پوشش‌دهنده ریسک را ایفا کند؛ بنابراین سرمایه‌گذاران متناسب با برآورد خود از احتمال تحقق توافق یا افزایش تنش‌ها، ترکیب پرتفوی خود را مدیریت کنند.

*گفتنی است مطلب بالا یک مصاحبه بوده و سیگنال یا توصیه‌ای برای خرید و فروش محسوب نمی‌شود.*

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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