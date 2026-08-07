باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی پلیس، حجتالاسلام علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، در پیامی ضمن قدردانی از کارکنان دخیل در مأموریت اربعین حسینی، حماسه اربعین را رستاخیزی عظیم و جلوهای از شکوه امت اسلامی توصیف کرد و گفت: حضور خادمان حسینی از خانواده بزرگ انتظامی کشور در این ضیافت معنوی که همهساله به صورت داوطلبانه و در شرایط سخت آبوهوایی، حتی در گرمای بالای ۵۰ درجه، انجام میشود، برگ زرینی از دفتر پرافتخار خدمترسانی این نهاد انقلابی است که به نام مبارک خادمی حضرت سیدالشهدا (ع) مزین شده است.
وی با اشاره به حال و هوای متفاوت اربعین امسال، تأکید کرد که زائران با یاد و خاطره شهدا و با گام نهادن در مسیر عشق، بار دیگر با آرمانهای آنان تجدید بیعت کردند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا همچنین خدمترسانی به زائران اربعین را افزون بر یک مأموریت تخصصی و اجرایی، افتخاری معنوی و مسئولیتی ملی دانست و تصریح کرد: تلاشهای خالصانه کارکنان انتظامی جلوهای ارزشمند از خدمت صادقانه و بیمنت به مردم و زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
حجتالاسلام شیرازی در پایان، ضمن قدردانی از کارکنان مجاهد انتظامی و خانوادههای صبور آنان، ابراز امیدواری کرد خداوند متعال این خدمت خالصانه را مورد قبول قرار دهد و توفیق خدمترسانی مستمر و صادقانه را در سایه عنایات حضرت ولیعصر (عج) برای همه خدمتگزاران نظام اسلامی تداوم بخشد.