باشگاه خبرنگاران جوان - با افزایش دمای هوا، بسیاری از افراد متوجه می‌شوند که انگشترشان تنگ‌تر شده، کفش‌ها به سختی پا می‌روند یا دست‌ها و پاهایشان کمی متورم به نظر می‌رسد. این اتفاق در بیشتر موارد واکنش طبیعی بدن برای مقابله با گرماست و جای نگرانی ندارد اما گاهی نیز می‌تواند نشانه یک مشکل جدی باشد.

بدن انسان برای حفظ دمای طبیعی خود، سازوکارهای مختلفی را به کار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین این سازوکارها، گشاد شدن رگ‌های خونی نزدیک سطح پوست است. زمانی که هوا گرم می‌شود، رگ‌ها بازتر می‌شوند تا خون بیشتری به سطح پوست برسد و گرمای بدن راحت‌تر از طریق تعریق و تبادل حرارتی با محیط خارج شود.

هرچند این فرآیند به خنک شدن بدن کمک می‌کند اما باعث می‌شود بخشی از مایعات موجود در رگ‌های خونی به بافت‌های اطراف نشت کند. نتیجه این اتفاق ایجاد ورم خفیف در دست‌ها، پاها، مچ پا و گاهی انگشتان است. پزشکان این وضعیت را «ادم وابسته به گرما» می‌نامند که معمولا در افراد سالم نیز رخ می‌دهد و پس از خنک شدن بدن یا استراحت برطرف می‌شود. این نوع ورم معمولا بدون درد است، به تدریج ایجاد می‌شود و هر دو دست یا هر دو پا را درگیر می‌کند.

نقش جاذبه در تجمع مایعات

یکی دیگر از دلایل مهم ورم پاها در روزهای گرم، تاثیر نیروی جاذبه است. وقتی فرد برای مدت طولانی می‌ایستد یا می‌نشیند، خون و مایعات بدن بیشتر در اندام‌های تحتانی تجمع پیدا می‌کنند.

در حالت طبیعی عضلات ساق پا مانند یک پمپ عمل می‌کنند و با هر قدم زدن خون را به سمت قلب بازمی‌گردانند. اما زمانی که فرد برای مدت طولانی بی‌حرکت باشد، این پمپ عضلانی به خوبی عمل نمی‌کند و بازگشت خون کاهش می‌یابد. در نتیجه، فشار داخل رگ‌های پا افزایش پیدا کرده و مایع بیشتری وارد بافت‌ها می‌شود. به همین دلیل بسیاری از افراد پس از ساعت‌ ها رانندگی، سفر، کار پشت میز یا ایستادن طولانی، احساس سنگینی و ورم در پاهای خود دارند که در هوای گرم شدیدتر نیز می‌شود.

با ورم دست و پا در روزهای گرم چه کنیم؟

چه کسانی بیشتر در معرض ورم ناشی از گرما هستند؟

اگرچه این مشکل ممکن است برای هر فردی رخ دهد اما برخی افراد بیشتر در معرض آن قرار دارند. افراد سالمند به دلیل تغییرات طبیعی در رگ‌های خونی و کاهش کارایی گردش خون، بیشتر دچار ورم می‌شوند. همچنین زنان باردار به علت افزایش حجم خون و فشار رحم بر رگ‌های لگنی، بیشتر با این مشکل مواجه هستند.

افراد دارای اضافه وزن، مبتلایان به بیماری‌های وریدی، کسانی که ساعت‌های طولانی پشت میز می‌نشینند یا مشاغلی دارند که نیازمند ایستادن مداوم است نیز احتمال بیشتری برای تجربه این نوع ورم دارند. البته وجود بیماری‌هایی مانند نارسایی قلب، بیماری‌های کلیوی، مشکلات کبدی یا اختلالات تیروئید نیز می‌تواند باعث ورم اندام‌ها شود. بنابراین نباید هر نوع ورم را صرفاً به گرمای هوا نسبت داد.

چگونه ورم ناشی از گرما را کاهش دهیم؟

خوشبختانه در بیشتر موارد، ورم ناشی از گرما با چند اقدام ساده کاهش پیدا می‌کند و نیازی به درمان دارویی ندارد.

- بالا نگه داشتن پاها

یکی از موثرترین راهکارها قرار دادن پاها بالاتر از سطح قلب است. این کار باعث می‌شود جاذبه در جهت بازگشت خون عمل کند و تجمع مایعات در پاها کاهش یابد. حتی ۱۵ تا ۲۰ دقیقه استراحت با پاهای بالا می‌تواند ورم را تا حد زیادی کمتر کند.

- حرکت دادن پاها و راه رفتن

فعال بودن عضلات ساق پا، جریان خون را بهبود می‌بخشد. اگر مجبور هستید مدت زیادی پشت میز بنشینید یا در سفر باشید، هر ۳۰ تا ۶۰ دقیقه چند دقیقه راه بروید. حرکت دادن مچ پا، خم و راست کردن انگشتان و چرخاندن پاها نیز به فعال شدن پمپ عضلانی ساق کمک می‌کند.

- خنک کردن دست و پا

قرار دادن دست یا پا در آب خنک می‌تواند رگ‌های خونی را به حالت طبیعی بازگرداند و احساس تورم را کاهش دهد. البته استفاده از آب بسیار سرد یا یخ توصیه نمی‌شود، زیرا تغییر ناگهانی دما ممکن است موجب انقباض شدید رگ‌ها و ناراحتی بیشتر شود.

- رفتن به محیط خنک

اگر در فضای باز یا محیط بسیار گرم حضور دارید، ورود به محیط دارای تهویه مناسب یا سایه می‌تواند به سرعت دمای بدن را کاهش دهد و روند ورم را متوقف کند.

- نوشیدن آب کافی

برخلاف تصور برخی افراد، نوشیدن آب باعث افزایش ورم ناشی از گرما نمی‌شود. کم‌آبی بدن می‌تواند مکانیسم‌های تنظیم مایعات را مختل کند و حتی احتمال تورم را افزایش دهد. مصرف آب کافی در طول روز، به‌ویژه هنگام فعالیت بدنی یا قرار گرفتن در هوای گرم، برای حفظ عملکرد طبیعی گردش خون ضروری است.

با ورم دست و پا در روزهای گرم چه کنیم؟

چگونه از ورم ناشی از گرما پیشگیری کنیم؟

پیشگیری همیشه آسان‌ تر از درمان است و با رعایت چند نکته ساده می‌توان احتمال ایجاد این مشکل را کاهش داد. نخست اینکه از ایستادن یا نشستن طولانی خودداری کنید. اگر شرایط شغلی اجازه نمی‌دهد، دست‌کم هر نیم ساعت چند دقیقه قدم بزنید یا پاهای خود را حرکت دهید.

استفاده از کفش‌های راحت، با پنجه مناسب و جوراب‌هایی که فشار زیادی به پا وارد نمی‌کنند نیز اهمیت زیادی دارد. کفش‌های تنگ می‌توانند گردش خون را مختل کرده و ورم را تشدید کنند. همچنین مصرف بیش از حد نمک موجب افزایش احتباس آب در بدن می‌شود. افرادی که رژیم غذایی پرنمک دارند، بهتر است میزان مصرف نمک، غذاهای فرآوری‌شده، فست‌فودها و تنقلات شور را کاهش دهند.

در روزهای بسیار گرم پوشیدن لباس‌های سبک و خنک، ماندن در سایه، استفاده از وسایل سرمایشی و پرهیز از فعالیت شدید در ساعات اوج گرما نیز به کاهش فشار وارد بر سیستم تنظیم دمای بدن کمک می‌کند.

چه زمانی ورم طبیعی نیست؟

اگرچه ورم ناشی از گرما معمولا بی‌خطر است، اما برخی علایم می‌توانند نشانه بیماری‌های مهم باشند و نباید نادیده گرفته شوند. یکی از مهمترین هشدارها، ورم ناگهانی تنها در یک پا است. اگر این ورم همراه با درد، قرمزی یا گرم شدن پوست باشد، احتمال وجود لخته خون در وریدهای عمقی مطرح می‌شود که نیازمند بررسی فوری پزشکی است. همچنین اگر ورم حتی پس از استراحت، خنک شدن بدن یا خواب شبانه از بین نرود یا به تدریج شدیدتر شود، باید علت آن توسط پزشک بررسی شود.

ورم همراه با تنگی نفس، درد قفسه سینه، احساس فشار روی سینه یا تپش قلب نیز می‌تواند نشانه مشکلات قلبی یا ریوی باشد و مراجعه فوری به مراکز درمانی را ضروری می‌کند. در افرادی که سابقه بیماری قلبی، کلیوی یا کبدی دارند، بروز یا تشدید ورم نیز باید جدی گرفته شود.

آیا مصرف داروهای ادرارآور راه‌حل مناسبی است؟

برخی افراد با مشاهده ورم، خودسرانه از داروهای ادرارآور استفاده می‌کنند. متخصصان تاکید می‌کنند که این کار می‌تواند خطرناک باشد. در بسیاری از موارد ورم ناشی از گرما به دلیل اختلال در توزیع مایعات بدن ایجاد می‌شود، نه افزایش حجم مایعات. بنابراین مصرف خودسرانه داروهای ادرارآور ممکن است موجب کم‌آبی بدن، افت فشار خون و برهم خوردن تعادل الکترولیت‌ها شود. به همین دلیل مصرف هرگونه داروی ادرارآور باید تنها با تجویز پزشک انجام شود.

ورم دست و پا در گرما، طبیعی یا نگران‌کننده؟

ورم دست و پا در روزهای گرم تابستان معمولا نتیجه واکنش طبیعی بدن برای دفع گرما و افزایش جریان خون در سطح پوست است. این وضعیت اغلب خفیف، موقتی و بدون خطر بوده و با اقداماتی مانند استراحت، بالا قرار دادن پاها، حرکت دادن اندام‌ها، نوشیدن آب کافی و قرار گرفتن در محیط خنک بهبود پیدا می‌کند.

با این حال نباید همه انواع ورم را طبیعی دانست. اگر ورم تنها در یک اندام ایجاد شود، با درد، قرمزی، گرمی پوست، تنگی نفس، درد قفسه سینه یا ماندگاری طولانی همراه باشد، لازم است فرد هرچه سریع‌تر به پزشک مراجعه کند تا علت اصلی مشخص شود. آگاهی از تفاوت میان ورم طبیعی ناشی از گرما و ورم ناشی از بیماری، می‌تواند از بروز عوارض جدی جلوگیری کرده و سلامت افراد را در روزهای گرم سال حفظ کند.