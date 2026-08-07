باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی و اجتماعی و سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در پیامی به مناسبت هفدهم مرداد، روز خبرنگار، این روز را به خبرنگاران شریف، متعهد و پرتلاش کشور تبریک گفت و برای تمامی فعالان عرصه اطلاع‌رسانی و روشنگری آرزوی توفیق، سلامت و سربلندی کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره خبرنگاران شهید، خبرنگاری را رسالتی مقدس، اثرگذار و خطیر دانست و اظهار کرد: خبرنگار چشم بیدار جامعه و زبان گویای حقیقت است و با قلم، دوربین، اندیشه و تعهد حرفه‌ای خود در مسیر انعکاس واقعیت‌ها، دفاع از آگاهی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کند.

منتظرالمهدی با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی مسئولیت اصحاب رسانه بیش از گذشته است، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به خبرنگاران آگاه، مسئولیت‌پذیر و پایبند به اصول اخلاق حرفه‌ای نیاز داریم؛ کسانی که با صداقت و وفاداری به حقیقت، چراغ آگاهی را در جامعه روشن نگه می‌دارند.

سخنگوی فراجا با قدردانی از عملکرد خبرنگاران در یک سال گذشته، تصریح کرد: خبرنگاران در کنار مدافعان امنیت از مرز‌های حقیقت پاسداری کردند تا مردم ایران در میان انبوه روایت‌های ضد و نقیض، هرگز تنها و بی‌خبر نمانند.

وی ادامه داد: اصحاب رسانه روایتگر دلاوری‌ها، تصویرگر صبوری و پیام‌آور امید بودند و اگر امروز بخشی از حماسه‌های مردان و زنان این سرزمین در ذهن جهانیان ماندگار شده است، بی‌تردید این ماندگاری مرهون تلاش، مجاهدت و ایثار اصحاب قلم و رسانه است.

منتظرالمهدی در پایان با قدردانی از همراهی مستمر خبرنگاران با مجموعه انتظامی کشور، خاطرنشان کرد: ارج نهادن به خبرنگاران، ارج نهادن به حقیقت، آگاهی و امید است. پلیس و رسانه دو بال امنیت و آرامش جامعه‌اند و هرگاه این دو در کنار هم و در سایه صداقت گام بردارند، جامعه‌ای شکل خواهد گرفت که در آن روایت دروغ جایی ندارد و حقیقت هرگز تنها نخواهد ماند.