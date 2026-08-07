باشگاه خبرنگاران جوان - کامران فرمان پور در خصوص این خبر گفت: در جریان گشت و کنترل و پایش زیست محیطی مستمر منطقه حفاظتشده اشترانکوه، محیط بانان این منطقه موفق به ثبت تصاویر ارزشمندی از دو قلاده خرس قهوهای و تعدادی کل و بز وحشی در مجاور هم در یک زیستگاه صخرهای گردیدند.
فرمان پور اظهار داشت: همزیستی این گونههای ارزشمند، بیانگر امنیت و تعادل زیستگاه و تلاش مستمر محیطبانان در حفاظت از محیط زیست و اکوسیستم منطقه حفاظت شده اشترانکوه میباشد.
وی افزود: ثبت همزمان این گونههای شاخص، نشان از غنای گونهای، سلامت اکولوژیکی، امنیت زیستگاه و تنوع زیستی ارزشمند منطقه حفاظت شده اشترانکوه است؛ منطقهای که به واسطه چشماندازهای کوهستانی، صخرههای مرتفع و زیستگاههای بکر، یکی از مهمترین کانونهای حیاتوحش زاگرس به شمار میرود.
فرمانپور با اشاره به ثبت تصاویر متنوع گونههای حیاتوحش در زیستگاههای طبیعی استان لرستان افزود: استان لرستان با شرایط مناسب زیستگاهی و حفاظتی، بیش از ٣٠ درصد تنوع زیستی کشور را دارا میباشد.
فرمان پور با بیان اهمیت اجرای برنامههای مستمر پایش و گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت، به نقش مشارکت همگانی در برنامههای حفاظت محیط زیست اشاره نمود و گفت: چنین مشاهداتی، نتیجه تلاش شبانهروزی محیطبانان، استمرار گشتهای حفاظتی و مشارکت مردم طبیعتدوست در صیانت از این سرمایههای ملی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان ضمن قدردانی از زحمات محیط بانان گفت: حفظ این میراث طبیعی، مسئولیتی همگانی است تا نسلهای آینده نیز از حضور باشکوه گونههای ارزشمند حیاتوحش در زیستگاههای طبیعی کشور و نقش اکولوژیک آنها در حفظ و تعادل چرخه حیات بهرهمند شوند.
منبع:روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان