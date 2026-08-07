باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس بخش مغز و اعصاب بیمارستان بقیه‌الله(عج) و دبیر همایش طب رزم، با اشاره به حمله دشمن به انستیتو پاستور، گفت: بمباران مراکز درمانی و علمی، جنایت جنگی آشکار است و اگر این اقدامات بدون پاسخ باقی بماند، به یک رویه عادی در جهان تبدیل خواهد شد که مطالبه‌گری مردم، پیگیری وزارت بهداشت و مجامع بین‌المللی تنها راه مقابله با این جنایات است.

سید جواد حسینی‌نژاد، رئیس بخش مغز و اعصاب بیمارستان بقیه‌الله(عج)، در گفتگو با برنامه افق روشن رادیو سلامت با اشاره به حملات دشمن آمریکایی و صهیونی به زیرساخت‌های درمانی و تحقیقاتی کشور، افزود: این حملات نیازمند پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی است، اما آنچه امروز بیش از خود حملات نگران‌کننده است، نوع مواجهه نهادهای بین‌المللی با این رخدادهاست؛ اگر این اقدامات بدون پاسخ جدی باقی بماند، به تدریج به یک رویه عادی تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به جنایت دشمن علیه انستیتو پاستور، ادامه داد: بعد از این جنایت متوجه شدیم که چه مجموعه عظیم و توانمندی در زمینه تولید مواد حیاتی درمانی مثل سرم‌ها و واکسن‌ها در کشور داشتیم. مجموعه‌ای با این وسعت در کل منطقه غرب آسیا بی‌نظیر بود. تخریب این مجموعه علمی درمانی که هیچ ارتباطی با مسائل نظامی نداشت، نشان‌دهنده اوج جنایت و رد تمامی اصول اخلاقی از طرف دشمن است.

رئیس بخش مغز و اعصاب بیمارستان بقیه‌الله(عج) با تأکید بر جنایت جنگی بودن این حملات، تصریح کرد: کسانی که به مسائل حقوقی، نظامی و جنگی اشراف دارند، می‌دانند که این یک جنایت جنگی است و در همه دادگاه‌های بین‌المللی و مراجع حقوقی به عنوان یک اقدام غیراخلاقی و خلاف حقوق بشر شناخته می‌شود. دشمن وقتی در حوزه نظامی توان مقابله با رزمندگان ایرانی را ندارد، به کارهای غیراخلاقی، آسیب‌زدن به مراکز غیرنظامی و مردم عادی روی می‌آورد.

حسینی‌نژاد با اشاره به راهکارهای مقابله با این جنایات، گفت: مردم آگاه می‌توانند از طریق ابزارهای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، مردم دیگر کشورهای جهان را از وجود چنین جنایاتی مطلع کنند. در قدم بعدی می‌توان با ایجاد پرونده‌های حقوقی، این جنایات جنگی را در مجامع بین‌المللی پیگیری کرد.

وی همچنین بر نقش وزارت بهداشت و دیگر ارگان‌ها در افشای این جنایات تاکید و بیان کرد: علاوه بر رسانه‌ای کردن این جنایات، وزارت بهداشت و دیگر ارگان‌ها باید این مسئله را در مجامع بین‌المللی، به‌ویژه در سازمان بهداشت جهانی و در دادگاه‌های بین‌المللی به جد پیگیری کنند و به‌صورت عمومی از طرف نهادهای مربوطه حقوق ایران را استیفا و مورد بازخواست قرار دهند.

رئیس بخش مغز و اعصاب بیمارستان بقیه‌الله(عج) با بیان اینکه این جنایت به یک روال عمومی تبدیل خواهد شد، هشدار داد: اگر این جنایت به یک رویه عمومی تبدیل شود، ممکن است زیرساخت‌های علمی سایر کشورها نیز مورد تعرض قرار بگیرد و در نهایت جامعه بشری از این نوع اعمال بی‌آسیب نخواهد ماند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از حملات و بمباران زیرساخت‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز علمی تحقیقاتی، باید مجامع بین‌المللی را نسبت به جنایت جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی آگاه کنیم و این راهی ندارد جز مطالبه‌گری مردم، پیگیری وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی و در نهایت پیگیری‌های حقوقی و قضایی در سطح بین‌المللی.