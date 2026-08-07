باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بازار سرمایه در هفته گذشته با ثبت بازدهی قابل توجه و ورود نقدینگی حقیقی، یکی از هفتههای سبز معاملاتی خود را پشت سر گذاشت. با وجود تعطیلی رسمی روز سهشنبه، شاخصهای اصلی بورس و فرابورس با رشد همراه شدند و شاخص کل بورس نیز موفق شد رکورد تاریخی جدیدی را به ثبت برساند. همزمان، افزایش ارزش معاملات و ورود پول حقیقی به سهام در کنار خروج سرمایه از صندوقهای درآمد ثابت، از تغییر جهت نقدینگی به سمت بازار سهام حکایت دارد.
در همین رابطه، کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی در هفته گذشته با وجود تعطیلی رسمی روز سهشنبه، در مجموع به ۸۹ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان رسید.
او اظهار کرد: ارزش معاملات در روز شنبه ۲۶ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان، یکشنبه ۲۳ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان، دوشنبه ۱۹ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان و چهارشنبه ۲۰ هزار و ۱۶۳ میلیارد تومان بود.
آسایش با اشاره به وضعیت سرانه معاملات افزود: سرانه خرید حقیقیها در این هفته ۹۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۷۴ میلیون تومان ثبت شد که نشاندهنده برتری قدرت خریداران در بازار است.
این کارشناس بازار سرمایه درباره جریان نقدینگی بیان کرد: در بخش سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی، روز شنبه هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان خروج پول حقیقی ثبت شد، اما در ادامه هفته روند بازار تغییر کرد؛ بهطوری که روز یکشنبه ۲ هزار و ۸۷۱ میلیارد تومان، دوشنبه ۵ هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان و چهارشنبه ۶ هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان ورود پول حقیقی به ثبت رسید. در مجموع، طی هفته گذشته ۱۳ هزار و ۶۱۶ میلیارد تومان ورود پول حقیقی به این بخش از بازار انجام شد.
او در ادامه با اشاره به عملکرد صندوقهای درآمد ثابت گفت: صندوقهای با درآمد ثابت در تمامی روزهای معاملاتی هفته گذشته با خروج سرمایه مواجه بودند؛ بهگونهای که روز شنبه ۹۴۰ میلیارد تومان، یکشنبه هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان، دوشنبه ۲ هزار و ۹۲ میلیارد تومان و چهارشنبه ۳۸ میلیارد تومان خروج پول از این صندوقها ثبت شد و در مجموع، خروج نقدینگی از صندوقهای درآمد ثابت به ۴ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان رسید.
آسایش درباره عملکرد شاخصهای بازار سرمایه نیز تصریح کرد: شاخص کل بورس در هفته گذشته با رشد ۶.۵۶ درصدی به سطح ۵ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۹۰۱ واحد رسید و موفق به ثبت رکوردی جدید شد. همچنین شاخص کل هموزن با افزایش ۷.۱۰ درصدی در سطح یک میلیون و ۵۳۴ هزار و ۵۶۱ واحد ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۷.۰۹ درصدی به ۴۳ هزار و ۸۷۱ واحد رسید.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: همچنان اثر مثبت گزارشهای سهماهه شرکتها، گزارشهای ماهانه و مباحث مرتبط با مجامع بر بازار سرمایه ادامه دارد. از سوی دیگر، ارسال سیگنالهای مثبت از فضای سیاسی، فروکش کردن تنشها، موجب بهبود انتظارات فعالان بازار شد. مجموعه این عوامل باعث شد بازار سرمایه در هفته گذشته با استقبال مناسب سرمایهگذاران و افزایش تقاضا همراه شود و شاخص کل نیز ضمن ثبت عملکردی مطلوب، رکورد تاریخی جدیدی را به ثبت برساند.
بررسی آمارهای معاملاتی و اظهارات کارشناسان نشان میدهد که بازار سرمایه در هفته گذشته تحت تأثیر بهبود فضای روانی، انتشار گزارشهای مطلوب شرکتها و افزایش اقبال سرمایهگذاران، روندی صعودی را تجربه کرده است. تداوم ورود پول حقیقی به بازار سهام در کنار خروج سرمایه از صندوقهای درآمد ثابت نیز میتواند نشانهای از افزایش ریسکپذیری سرمایهگذاران و تقویت امیدها نسبت به ادامه روند مثبت بورس در هفتههای آینده باشد.