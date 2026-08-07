باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - نبیالله محمدی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف سهام عدالت و تحقق حقوق مالکانه میلیونها سهامدار، اظهار کرد: ابتدا سلام و ادب عرض میکنم و از شما بابت پیگیری این موضوع مهم تشکر دارم. آزادسازی سهام عدالت در واقع به معنای تعیین نحوه مدیریت سهام عدالت توسط دارندگان این سهام، یعنی خود مردم، است. زمانی که سهامداران بر دارایی خود حق مدیریت نداشته باشند، این موضوع محل ایراد است، زیرا هدف اصلی از واگذاری سهام عدالت، اجرای سیاستهای خصوصیسازی و انتقال مالکیت و اختیار به مردم بود.
او افزود: فلسفه شکلگیری سهام عدالت این بود که مردم علاوه بر مالکیت، اختیار تصمیمگیری درباره دارایی خود را نیز داشته باشند. اختیار سهام یعنی سهامدار بتواند در صورت نیاز آن را به فروش برساند، آن را تبدیل به احسن کند یا هرگونه تصمیم اقتصادی را درباره دارایی خود اتخاذ کند. متأسفانه امروز اگرچه سهام عدالت به مردم واگذار شده، اما اختیار و مدیریت آن همچنان در دست سهامداران نیست و در عمل آزادسازی واقعی صورت نگرفته است.
محمدی ادامه داد: اگر آزادسازی سهام عدالت به شکل صحیح انجام شود، مردم خواهند توانست مدیریت دارایی خود را بر عهده بگیرند و از حقوق قانونی خود بهرهمند شوند. این موضوع علاوه بر تقویت اعتماد عمومی، میتواند به افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و ارتقای بهرهوری شرکتهای سرمایهپذیر نیز کمک کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره نحوه مدیریت شرکتهای مرتبط با سهام عدالت نیز گفت: پیگیریهایی از سوی نمایندگان مجلس در این زمینه انجام شده است. افرادی که در هیئتمدیره این شرکتها قرار میگیرند، بر اساس روالهای قانونی انتخاب میشوند، اما اصل موضوع این است که اختیار اداره یک مجموعه سهامی باید در اختیار صاحبان سهام باشد. در واقع سهامداران باید از طریق مجامع عمومی، اعضای هیئتمدیره را انتخاب کنند، نه اینکه سازوکاری با ماهیت دولتی بر این فرآیند حاکم باشد.
او تصریح کرد: اگر هدف از سهام عدالت، خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت بوده است، باید این هدف به صورت کامل محقق شود. در شرایط فعلی، دارندگان سهام عدالت هنوز نمیتوانند دارایی خود را مانند سایر داراییهایشان مدیریت کنند و تنها سالانه مبلغی محدود به عنوان سود سهام دریافت میکنند؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از سهامداران با ظرفیت واقعی این دارایی تناسب ندارد.
محمدی خاطرنشان کرد: آزادسازی سهام عدالت زمینه اعمال حقوق مالکانه مردم، بهبود حکمرانی شرکتی، افزایش شفافیت، پاسخگویی بیشتر مدیران و مشارکت واقعی سهامداران در تصمیمگیریهای اقتصادی را فراهم میکند. صاحبان سهام باید بتوانند بر وضعیت دارایی خود، میزان سودآوری شرکتها و نحوه مدیریت آنها اشراف داشته باشند و از مزایای مالکیت خود بهرهمند شوند.
او در پایان با اشاره به پیگیریهای مجلس برای اصلاح وضعیت موجود گفت: در گذشته سامانهای برای ثبت درخواستهای مربوط به آزادسازی سهام عدالت وجود داشت، اما در حال حاضر این سامانه غیرفعال است. همان موضوعی که شما به عنوان خبرنگار پیگیر آن هستید، ما نیز در مجلس دنبال میکنیم؛ زیرا معتقدیم روش فعلی مدیریت سهام عدالت نتوانسته منافع مطلوب مردم و کشور را تأمین کند. مردم صاحبان اصلی این دارایی هستند و باید ضمن اطلاع کامل از وضعیت سهام خود، اختیار مدیریت آن را نیز در دست داشته باشند تا اهداف اصلی این طرح ملی پس از سالها به طور کامل محقق شود.